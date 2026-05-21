Настроения тренеров после матча «Ротор» – «Акрон»: боевой настрой против сдержанной уверенности

Первый стыковой матч за право выступать в РПЛ между волгоградским «Ротором» и тольяттинским «Акроном» завершился победой гостей со счётом 2:0. Разберём ключевые высказывания главных тренеров команд – они ярко отражают настрой коллективов перед ответной игрой.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов после поражения не стал опускать руки. Его комментарии пронизаны боевым настроем и готовностью сражаться в ответном матче:

– Готовимся ко второму матчу. Пока есть шанс, мы будем сражаться по-любому. Будем играть, будем сейчас думать, кто там живой или не живой… Надо исходить из этого и ехать с поднятой головой.

Анализируя игру, Парфёнов отметил организованность команды в первом тайме, но подчеркнул критическую важность допущенных ошибок:

– Целостный, организованный первый тайм. Но цена первого мяча психологически очень важна была. Конечно, надо было дотерпеть вот эти 15 секунд… Первый мяч сыграл определённую роль. А дальше – опять цена определённой ошибки – также наказывается.

Тренер не стал винить тактическую схему (переход на трёх защитников), а указал на индивидуальные ошибки как причину пропущенных голов. Он также объяснил, почему команда не изменила тактику во втором тайме при счёте 0:2:

– Игра начала разрываться на большом пространстве… Это два матча! Понятно, сейчас есть определённый счёт, его надо принять, сделать определённые выводы, поправки сделать. И ехать максимально исправлять ситуацию.

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков после победы выглядел сдержанно уверенным. Он начал с благодарности своему предшественнику Зауру Тедееву:

– В первую очередь я хотел поблагодарить Заура Тедеева за ту работу, огромный труд, который он проделал в этой команде.

В оценке игры Искаков проявил уважение к сопернику, отметив дисциплину и организацию «Ротора»:

– «Ротор» – достаточно дисциплинированная, организованная команда. Не зря она заняла четвёртое место в Первой лиге. И современные тенденции футбола старается прививать им Дмитрий Парфёнов. Поэтому ему огромный респект.

При этом тренер чётко обозначил амбиции своей команды:

– Думаю, такой город, как Волгоград, должен быть представлен в премьер‑лиге. Но не в этом году.

Настроения тренеров чётко отражают ситуацию перед ответной игрой:

«Ротор» готов биться до конца, анализирует ошибки и верит в возможность отыграться (для выхода в РПЛ команде нужно победить с разницей в 3 мяча или в 2 мяча с последующей победой в серии пенальти).

«Акрон» демонстрирует сдержанную уверенность, уважает соперника, но намерен удержать преимущество.

Ответный матч, который пройдёт 23 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», обещает быть напряжённым и эмоциональным.

Александр Веселовский

Спорт 21.05.2026 13:17
Комментарии

