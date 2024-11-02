Общество

Майнерам, мигрантам и блогерам приготовиться: что изменится в жизни волгоградцев в ноябре

Общество 02.11.2024 08:34
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02.11.2024 08:34


Ноябрь в законодательном плане выдался очень интересным на нововведения, которые вступят в силу в этом месяце. Так, блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков все же придется потерять свою анонимность и следить за публикуемой информацией. Ужесточаются требования к въезду мигрантов, а также к работе майнеров, которые добывают цифровую валюту, передает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ. 

Новое про майнинг

Запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах РФ теперь сможет устанавливать правительство России, а также порядок и случаи такого запрета. 

Что касается самих майнеров, то заниматься добычей криптовалюты, согласно закону, смогут предприниматели и организации, включенные в специальный реестр. Это не касается физлиц — граждан РФ в случае, если потребляемая при майнинге энергия не превышает определенных лимитов. Запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.

Блогеров загонят в реестр

В России появится специальный перечень блогов и каналов, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков. Вести такой перечень будет Роскомнадзор. Чтобы попасть в него, их владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. 

В целях защиты от мошенников владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. 

Отсрочка для беременных и родителей-одиночек

С 5 ноября для беременных, осужденным к ограничению свободы, появится возможность применения отсрочки отбывания наказания. Также это может быть применено для женщины с ребенком до 14 лет, мужчины с ребенком до 14 лет и являющегося единственным родителем, которые осуждены к ограничению свободы. 

В случае наступления беременности женщины, осужденной к ограничению свободы, она вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания.

Охрана природы

С 7 ноября станет возможным осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений. К примеру, это касается образования свалок, использования открытого огня и т.п. Такое нововведение позволит инспекторам действовать оперативнее.


Ужесточатся правила въезда мигрантов 

Законом разрешается использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое в информационных системах госорганов. 

Правительство России получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию. Участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

Иноагентов лишат власти

С 11 ноября полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Речь идет о гражданах, которые замещают должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.

Такое решение в Госдуме считают гуманным. 

Так, по словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, «даже сегодня депутатами разного уровня являются 10 иностранных агентов. При этом их не лишают автоматически полномочий, а дают 180 дней для того, чтобы они вышли из этого статуса».

- Основа принятия решения о признании человека иностранным агентом — получение денег из за рубежа, — поясняет Вячеслав Володин. — Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти.

Присяга обязательна

С 21 ноября решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги. Истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести. Иначе такие лица считаются не приобретшими гражданства РФ, а решения об их приеме в гражданство РФ — недействительными. 

Защита от пожаров

С 26 ноября региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров (за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, спасению жизни и сохранению здоровья людей при ЧС.

Выплаты донорам

С 30 ноября ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в проактивном режиме. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.

Фото из архива V102.RU

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