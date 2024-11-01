Здравоохранение

Облздрав назначил новых главврачей двух ЦРБ

Здравоохранение 01.11.2024 15:16
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01.11.2024 15:16


В двух медучреждениях Волгоградской области назначены новые главные врачи. Как рассказали V102.RU в региональном комитете здравоохранения, Ленинскую ЦРБ возглавила Людмила Журбина. 
Людмила Павловна - выпускница Волгоградского медицинского университета, окончила интернатуру по специальности «Терапия» в ВолгГМУ в 2010 году и «Анестезиология и реанимация» в 2012 году, прошла профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2016 и 2020 годах. Имеет действующие сертификаты специалиста «Терапия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2010 года начала работать врачом-токсикологом, до настоящего времени занимала должность заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница».
Главным врачом Урюпинской ЦРБ стал Станислав Баканов.

Станислав Михайлович является выпускником Волгоградского медицинского университета.  Он окончил ординатуру по специальности «Психиатрия» в ВолгГМУ в 2012 году, прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2017 году. Имеет действующие сертификаты специалиста «Психиатрия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2007 года начал работать врачом-психиатром, до настоящего времени занимал должность главного врача Палласовской ЦРБ.
Перед новыми руководителями учреждений поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, добавили в облздраве.
Напомним, ранее Ленинскую ЦРБ возглавлял Дмитрий Крайнов. Однако недавно он был назначен главным врачом больницы №3 Волжского.
Руководителем Урюпинской ЦРБ ранее был Геннадий Сизов. Но несколько дней назад с ним был расторгнут трудовой договор. Причина не называлась. 
Фото облздрав 34 t.me

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