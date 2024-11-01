Облздрав назначил новых главврачей двух ЦРБ

Здравоохранение 01.11.2024 15:16
0
01.11.2024 15:16
В двух медучреждениях Волгоградской области назначены новые главные врачи. Как рассказали V102.RU в региональном комитете здравоохранения, Ленинскую ЦРБ возглавила Людмила Журбина.
Людмила Павловна - выпускница Волгоградского медицинского университета, окончила интернатуру по специальности «Терапия» в ВолгГМУ в 2010 году и «Анестезиология и реанимация» в 2012 году, прошла профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2016 и 2020 годах. Имеет действующие сертификаты специалиста «Терапия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2010 года начала работать врачом-токсикологом, до настоящего времени занимала должность заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Ленинская центральная районная больница».
Главным врачом Урюпинской ЦРБ стал Станислав Баканов.
Станислав Михайлович является выпускником Волгоградского медицинского университета. Он окончил ординатуру по специальности «Психиатрия» в ВолгГМУ в 2012 году, прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения и общественного здоровья в 2017 году. Имеет действующие сертификаты специалиста «Психиатрия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2007 года начал работать врачом-психиатром, до настоящего времени занимал должность главного врача Палласовской ЦРБ.
Перед новыми руководителями учреждений поставлена задача по повышению качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи больным в условиях стационара больницы, добавили в облздраве.
Напомним, ранее Ленинскую ЦРБ возглавлял Дмитрий Крайнов. Однако недавно он был назначен главным врачом больницы №3 Волжского.
Руководителем Урюпинской ЦРБ ранее был Геннадий Сизов. Но несколько дней назад с ним был расторгнут трудовой договор. Причина не называлась.
Фото облздрав 34 t.me
Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-1929.10.2024 16:14
Здравоохранение 29.10.2024 16:14
В Волгоградской области выросла смертность от инсультов29.10.2024 08:14
Здравоохранение 29.10.2024 08:14
Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшек26.10.2024 07:54
Здравоохранение 26.10.2024 07:54
Врачи провели уникальную операцию волгоградке с циррозом печени25.10.2024 21:30
Здравоохранение 25.10.2024 21:30
Стоматолог стал и.о. главврача Урюпинской ЦРБ24.10.2024 19:37
Здравоохранение 24.10.2024 19:37
Капремонт в трех блоках больницы им. Фишера завершится к лету24.10.2024 11:13
Здравоохранение 24.10.2024 11:13
Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»23.10.2024 08:56
Здравоохранение 23.10.2024 08:56
Заболеваемость COVID-19 резко упала в Волгоградской области22.10.2024 14:13
Здравоохранение 22.10.2024 14:13
Волгоградские врачи собрали раздробленный таз попавшей в ДТП женщины21.10.2024 19:32
Здравоохранение 21.10.2024 19:32
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ и омикроном15.10.2024 08:15
Здравоохранение 15.10.2024 08:15
В Волгограде врачи перинатального центра выходили 750-граммового малыша04.10.2024 21:07
Здравоохранение 04.10.2024 21:07
Волгоградские врачи спасли женщину с опасной формой беременности02.10.2024 20:33
Здравоохранение 02.10.2024 20:33
В Волгоградской области 14 человек заболели менингитом после укуса комаров26.09.2024 12:53
Здравоохранение 26.09.2024 12:53
Рост вирусных простуд на 25% отмечен в Волгоградской области24.09.2024 11:15
Здравоохранение 24.09.2024 11:15
Волгоградские врачи ставят на ноги трех братьев с редкой патологией23.09.2024 19:19
Здравоохранение 23.09.2024 19:19