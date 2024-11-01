В Волгограде скончался 85-летний легендарный тренер по волейболу Борис Феденко

Расследования 01.11.2024 10:24
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01.11.2024 10:24
Волгоградский, российский волейбол понёс невосполнимую утрату - на 86-м году жизни остановилось сердце заслуженного тренера России Бориса Зиновьевича Феденко. Как сообщили V102.RU в региональной федерации по волейболу, Борис Зиновьевич внес огромную лепту в популяризацию и развитие отечественного, и, в частности, волгоградского волейбола.
- Он был и навсегда останется великим Мастером, полностью посвятившим всю свою сознательную жизнь виду спорта, ставшему смыслом существования Бориса Зиновьевича. Скорбим... Выражаем родным и близким Бориса Зиновьевича Феденко соболезнования, - говорится в некрологе, опубликованному федерацией.
Борис Зиновьевич – наш, волгоградский. Тренерский трудовой стаж легенды волгоградского спорта, волгоградского волейбола взял свой отсчёт в далёком 1962 году. Уже в период с 1965-го года он тренировал сборную юношей РСФСР по волейболу и сборную команду Волгоградской области.
Под его руководством спортсмены добивались потрясающих успехов.
В 1968 году на первенстве РСФСР его подопечные, волгоградские волейболисты, заняли второе место; в 1969 и 1970 годах - третье место; в 1969 - второе место на первенстве СССР; в 1973 году на Всесоюзных играх молодежи - третье место. А в 1974 году волгоградцы стали чемпионами СССР среди юношей.
В 1976 году сборная команда РСФСР по волейболу под его руководством выиграла спартакиаду во Львове, а в 1974 году сборная юношей РСФСР одержала победу в чемпионате страны по волейболу в Краснодаре.
До последнего Борис Зиновьевич Феденко, оставаясь в отличной спортивной форме, делился своим опытом с другими тренерами и возлагал надежды на то, что волгоградский волейбол вновь заявит о себе на самом высоком уровне.
Фото региональной Федерации по волейболу, коллаж Алексея Костякова/V102.RU.
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