Волгоградская спортсменка Альбина Эсанова ярко проявила себя и завоевала две бронзовые медали на молодежном первенстве России по тяжелой атлетике возрастной категории до 23 лет. Как сообщили V102.RU в облспорткомитете, участниками самого крупного национального турнира 2025 года в Южно-Сахалинске стали около 300 атлетов из 53 регионов страны.
Эсанова, ранее неоднократно побеждавшая на отечественных первенствах и являющаяся чемпионкой юношеского Евро-2021, выступила сразу в нескольких упражнениях в весовой категории до 55 кг и подтвердила звание одной из фавориток состязаний. В рывке штанги 20-летняя воспитанница Павла Попова из регионального ЦСП «Олимп» установила личный рекорд - 76 кг, который, к сожалению, принес молодой спортсменке только четвертое место в данном виде программы.
А вот в толчке снаряда единственная успешная попытка в 94 кг принесла Альбине бронзовую медаль. Такого же результата добилась талантливая волгоградка и в сумме двоеборья. Эсановой покорилась отметка в 170 кг, которая позволила Альбине снова подняться на третью ступень пьедестала почета молодежного первенства России - 2025.
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com