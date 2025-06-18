Волгоградские дзюдоисты завоевали семь медалей на чемпионате ЮФО

Волгоградские дзюдоисты завоевали семь медалей различного достоинства на чемпионате Южного федерального округа в Армавире, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую областную Федерацию дзюдо.
Единственное золото в копилку региона по итогам турнира принесла Анастасия Антонова, которая в категории до 78 килограммов уверенно преодолела групповую стадию, в полуфинале победила соперницу из ДНР и в решающем поединке воспитанница Александра Евланова одолела оппонентку из Краснодарского края Дарью Карякину. Серебро оказалось в активе у Любови Березенко (52 кг) и Любови Астамировой (70 кг). Бронзовую награду завоевала Ксения Мишина (52 кг).
В мужской части чемпионата ЮФО волгоградцы Амин Джафаров и Дамир Бабаев завершили состязания третьими (оба - до 60 кг). В категории до 81 кг Рамазан Шахнавазов также стал обладателем бронзовой медали турнира.
Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области /vk.com