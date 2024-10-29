Расследования

Внука-убийцу осудили в Волгоградской области к 7 годам колонии

Расследования 29.10.2024 14:14
0
29.10.2024 14:14


Фроловский городской суд в Волгоградской области признал 32-летнего местного жителя виновным в смерти родной бабушки, которую он забил до смерти. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчину приговорили к 7 годам 1 месяцу в колонии строгого режима.

Установлено, что 20 декабря 2023 года пьяный внук поссорился со своей 86-летней бабушкой. В гневе он стал избивать старушку ногами и руками. В результате пожилую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали в больницу, где она через месяц скончалась.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, конфликт с бабушкой у внука произошел из-за наследства, который оставил дедушка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.10.2024 14:58
Расследования 29.10.2024 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:47
Расследования 29.10.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:43
Расследования 29.10.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:38
Расследования 29.10.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 14:05
Расследования 29.10.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 11:33
Расследования 29.10.2024 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 11:31
Расследования 29.10.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 10:26
Расследования 29.10.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2024 09:26
Расследования 29.10.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2024 19:49
Расследования 28.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2024 18:27
Расследования 28.10.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2024 12:59
Расследования 28.10.2024 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2024 09:57
Расследования 28.10.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2024 09:42
Расследования 28.10.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2024 08:11
Расследования 28.10.2024 08:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в ВолжскомСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
18:07
Дорожники сооружают щиты на волгоградских трассахСмотреть фотографии
18:05
«Не в моей компетенции»: под Волгоградом главу поселения укорили в отказе помочь с похоронами погибших на СВОСмотреть фотографии
17:21
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высоткиСмотреть фотографии
16:14
Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
15:30
Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимстваСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде первокурсник на BMW устроил дрифт и езду по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Цыгану, сорвавшему погон с полицейского, вынесли приговор в ИловлеСмотреть фотографии
14:46
В Волгоградской области благоустроят набережную у музея-панорамыСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде накрыли ларек с контрафактным алкоголемСмотреть фотографии
14:38
Виновный в гибели рабочего на песчаном карьере под Волгоградом получил условный срокСмотреть фотографии
14:14
Внука-убийцу осудили в Волгоградской области к 7 годам колонииСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде братьев осудят за налоговые махинации на 11 млн рублейСмотреть фотографии
14:01
Каждый третий огурец в России появился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
Годовалый малыш пострадал на пожаре с фейерверком пятиэтажке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:54
Андрей Бочаров и Леонид Пасечник обсудили восстановление мирной жизни в округе ЛНРСмотреть фотографии
11:38
Автомобиль BMW X3 неожиданного сгорел у МКД в ВолжскомСмотреть фотографии
11:35
В Волжском открыли погибшему в СВО добровольцу «Парту Героя»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:33
Камышанин отсидит в колонии за нападение с ножом на товарищаСмотреть фотографии
11:31
СК: мужчина сгорел в селе под Волгоградом из-за утечки газаСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде продавцы вторичного жилья решатся на скидкиСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунальщики поделились опытом с будущими специалистамиСмотреть фотографии
10:26
Подростка осудили за кражу четырех питбайков в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Водитель «Гранты» погиб в ДТП с экскаватором под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Облздрав: водитель врезавшейся в столб «семерки» с подростками – в реанимацииСмотреть фотографии
09:28
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в топ-3 выгодных вкладовСмотреть фотографии
09:26
Пьяный гонщик идет под суд за смертельное ДТП в КотельниковоСмотреть фотографии
09:13
В Камышине на водителя с Кинг Конгом составили протоколыСмотреть фотографииCмотреть видео
 