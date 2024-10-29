Внука-убийцу осудили в Волгоградской области к 7 годам колонии

Фроловский городской суд в Волгоградской области признал 32-летнего местного жителя виновным в смерти родной бабушки, которую он забил до смерти. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчину приговорили к 7 годам 1 месяцу в колонии строгого режима.

Установлено, что 20 декабря 2023 года пьяный внук поссорился со своей 86-летней бабушкой. В гневе он стал избивать старушку ногами и руками. В результате пожилую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер госпитализировали в больницу, где она через месяц скончалась.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, конфликт с бабушкой у внука произошел из-за наследства, который оставил дедушка.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.