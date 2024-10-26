Расследования

СК: водители разбившихся под Волгоградом автомобилей не имели прав

Расследования 26.10.2024 15:49
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26.10.2024 15:49




Водители разбившихся в Калачевском районе автомобилей не имели права управлять транспортными средствами. Об этом заявили в СУ СК по Волгоградской области, где возбудили уголовное дело по факту ДТП.
Напомним, в результате столкновения ВАЗ-2106 и Лады Приоры, которое произошло сегодня, 26 октябр, на автодороге  «Червленое-Калач-на-Дону» погибли два человека – 12-летний местный житель и 26-летняя женщина.
По данным следствия, столкновение двух машин произошло около восьми часов утра недалеко от поворота в сторону поселка Заря. Двигавшийся по автотрассе автомобиль не уступил дорогу выезжавшему из поселка транспортному средству, в котором находился 12-летний пассажир. Оба водителя и восемь пассажиров были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Спустя непродолжительное время в лечебном учреждении одна из пострадавших, находившаяся в момент ДТП в машине предполагаемого виновника, скончалась.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Напомним, как сообщало V102.RU, в ВАЗ-2106 находилась цыганская семья из Ростовской области.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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