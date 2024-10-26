СК: водители разбившихся под Волгоградом автомобилей не имели прав

По данным следствия, столкновение двух машин произошло около восьми часов утра недалеко от поворота в сторону поселка Заря. Двигавшийся по автотрассе автомобиль не уступил дорогу выезжавшему из поселка транспортному средству, в котором находился 12-летний пассажир. Оба водителя и восемь пассажиров были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Спустя непродолжительное время в лечебном учреждении одна из пострадавших, находившаяся в момент ДТП в машине предполагаемого виновника, скончалась.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Напомним, как сообщало V102.RU, в ВАЗ-2106 находилась цыганская семья из Ростовской области.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области