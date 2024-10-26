В ДТП под Волгоградом разбилась цыганская семья из Ростовской области

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту сегодняшнего ДТП, где погибли два человека. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 26 октября 2024 года примерно в 7 часов 30 минут на 21-м км автодороги «Червленое - Калач - на-Дону» произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 под управлением 27-летнего жителя Ростовской области и Лады Приоры, за рулем которой находился 22-летний житель поселка Заря Калачевского района. В результате на месте аварии от полученных травм скончались 12-летний пассажир Лады и 26-летняя пассажирка ВАЗа. Водители транспортных средств, а также 6 пассажиров ВАЗ 2106 госпитализированы с места ДТП.
Ранее
в ГУ МВД по Волгоградской области поясняли, что водитель Лады Приоры при выезде на трассу не предоставил преимущество «шестерке».
По данным информагентства, в ВАЗ-2106 находились члены цыганской семьи.
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me