В Саратовской области ульяновские палеонтологи набрели на древние окаменелости, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на Ундоровский палеонтологический музей Ульяновской области.

Сообщается, что палеонтологи выезжали в Саратовскую область для сбора материала. В песчаном карьере около города Вольска им удалось сделать редкую находку.

– Палеонтологи нашли крупный фрагмент ствола окаменелого дерева палеоценового возраста – от 56 до 66 миллионов лет. Находку извлекли и доставили в музей. После работы специалистов экспонат войдет в экспозицию музея, – передает саратовское издание.





Уточняется также, что около города Шиханы палеонтологи нашли следы палеоценового леса - несколько отпечатков листьев. Образцы также войдут в экспозицию.

Фото: undorymuseum / VK.com