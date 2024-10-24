Федеральные новости

Палеонтологи откопали дерево возрастом до 66 млн лет и следы палеоценового леса

Федеральные новости 24.10.2024 09:52
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24.10.2024 09:52


В Саратовской области ульяновские палеонтологи набрели на древние окаменелости, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на Ундоровский палеонтологический музей Ульяновской области. 

Сообщается, что палеонтологи выезжали в Саратовскую область для сбора материала. В песчаном карьере около города Вольска им удалось сделать редкую находку. 

Палеонтологи нашли крупный фрагмент ствола окаменелого дерева палеоценового возраста – от 56 до 66 миллионов лет. Находку извлекли и доставили в музей. После работы специалистов экспонат войдет в экспозицию музея, – передает саратовское издание.


Уточняется также, что около города Шиханы палеонтологи нашли следы палеоценового леса - несколько отпечатков листьев. Образцы также войдут в экспозицию.

Фото: undorymuseum / VK.com

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