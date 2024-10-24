Экономика

Цены на бензин снова «сорвались с поводка» в Волгоградской области

Экономика 24.10.2024 08:44
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24.10.2024 08:44


Цены на автомобильное топливо после скромного подорожания на прошлой неделе снова «сорвались с поводка». Согласно новым данным Росстата, особенно резко подорожал АИ-98 – почти на 2 рубля. Если раньше он стоил 76,58 рубля за литр, то теперь 78,36 рубля. 
Средняя цена АИ-92 составляет теперь 53,93 рубля – а на предыдущей неделе было 53,82. Стоимость АИ-95 также успешно преодолела новый барьер в 60 рублей – он подорожал за несколько дней  на 10 копеек (до 60,05 рубля).
Заметно выросло в цене и дизтопливо. Если в последние недели оно дорожало на несколько копеек, то за прошлую неделю его стоимость выросла сразу на четверть рубля (64,43 рубля). 

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