В Волгограде водитель «ГАЗели» сбил ребенка на самокате





Сегодня днем, 23 октября, «ГАЗель» снесла ребенка на самокате в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ДТП произошло на пересечении улиц 64-й Армии и Санаторная. Момент происшествия зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, водитель микроавтобуса сбил несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Удар был настолько сильным, что школьника отбросило на несколько метров. С пострадавшим был еще один мальчик, но тот в последний момент успел увернуться от машины.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области