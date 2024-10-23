Происшествия

В Волгограде водитель «ГАЗели» сбил ребенка на самокате

Происшествия 23.10.2024 13:53
0
23.10.2024 13:53


Сегодня днем, 23 октября, «ГАЗель» снесла ребенка на самокате в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ДТП произошло на пересечении улиц 64-й Армии и Санаторная. Момент происшествия зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, водитель микроавтобуса сбил несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на самокате по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Удар был настолько сильным, что школьника отбросило на несколько метров. С пострадавшим был еще один мальчик, но тот в последний момент успел увернуться от машины.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в больницу. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.10.2024 13:29
Происшествия 23.10.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2024 12:19
Происшествия 23.10.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 23:15
Происшествия 22.10.2024 23:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 21:20
Происшествия 22.10.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 11:23
Происшествия 22.10.2024 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 09:58
Происшествия 22.10.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.10.2024 08:20
Происшествия 22.10.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 20:25
Происшествия 21.10.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 17:53
Происшествия 21.10.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 16:26
Происшествия 21.10.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 15:12
Происшествия 21.10.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 14:25
Происшествия 21.10.2024 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 13:53
Происшествия 21.10.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 12:09
Происшествия 21.10.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.10.2024 11:37
Происшествия 21.10.2024 11:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:18
У лихачки из Волгоградской области арестовали Kia Rio за 98 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
15:56
В Волжском водителю маршрутки дали 2 года колонии за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде отправили на переработку первые 60 килограммов старой одеждыСмотреть фотографии
15:21
Сирия официально подтвердила матч со сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:53
Новый продукт «Ростелекома» повышает доступность технологических решений для банковСмотреть фотографии
14:53
Построенную с нуля трассу в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:19
В Волгограде медики спасают ребенка, попавшего на самокате под «ГАЗель»Смотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о фальшивом печенье «Ням-Ням»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде водитель «ГАЗели» сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
«Отрезали ухо и забрали деньги»: в Мытищах трое мужчин напали на прохожего и скрылись на иномарке с волгоградскими номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Врачи рассказали о состоянии волгоградки, раздавленной BMW на глазах детейСмотреть фотографии
12:50
Опубликовано видео с водителем BMW, переехавшим многодетную волгоградкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
«Адский. Нечеловеческий поступок». Водитель на BMW в ходе дорожного конфликта переехал многодетную волгоградку на глазах у детейСмотреть фотографии
12:19
«Нива» покалечила велосипедиста на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
Большой улов и рыбацкие трофеи: волгоградцы приняли участие в семейной рыбалке на ДонуСмотреть фотографии
11:59
Гадалку-миллионершу осудили в Волжском за обман 20 клиентокСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде начинающий бизнесмен вернет деньги за аферу с покупкой автоСмотреть фотографии
11:24
Волгоградским дачникам подали автобус после 4-часового ожиданияСмотреть фотографии
10:19
Движение по новой 4-километровой трассе в Заволжье запустят до конца годаСмотреть фотографии
10:18
«Это катастрофа»: десятки дачников в Волгограде несколько часов ждут автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Дорожники приблизились к финишу на трассе между Котово и ЖирновскомСмотреть фотографии
08:56
Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»Смотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом фермер обманул партнеров на 79 млнСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографаСмотреть фотографии
07:54
Под Волгоградом установили табличку на месте будущего памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
23:15
Машина с людьми упала с плотины в Волгоградской области: есть погибшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:20
Московский рейс задержали в Волгограде из-за спора с пассажиркойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Бабье лето настанет в Волгограде и области 23 октябряСмотреть фотографии
20:28
Растения у озера Эльтон в Волгоградской области стали малиново-краснымиСмотреть фотографии
20:05
Нещадно штрафовать УК предложили в Госдуме после жалоб замерзающих волгоградцевСмотреть фотографии
 