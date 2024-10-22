Еще одного иностранца-уклониста выгнали из региона и России





В городе Суровикино Волгоградской области изъяли и признали недействительным паспорт 27-летнего мужчины, который уклонялся от службы в российской армии. Об этом сообщили V102.RU в региональном ГУ МВД России.





– 27-летний мужчина в сентябре 2024 года приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет, – рассказали в пресс-службе главка МВД.

Мужчина теперь обязан покинуть переделы Российской Федерации.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области