Расследования

Еще одного иностранца-уклониста выгнали из региона и России

Расследования 22.10.2024 16:36
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22.10.2024 16:36


В городе Суровикино Волгоградской области изъяли и признали недействительным паспорт 27-летнего мужчины, который уклонялся от службы в российской армии. Об этом сообщили V102.RU в региональном ГУ МВД России. 



– 27-летний мужчина в сентябре 2024 года приобрел российское гражданство в соответствии с действующим Федеральным законом. Однако в нарушение Конституции России, норм законодательства он проигнорировал требования об обязательной постановке в течение двух недель на воинский учет, – рассказали в пресс-службе главка МВД. 

Мужчина теперь обязан покинуть переделы Российской Федерации. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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