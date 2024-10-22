Спорт

«Спартак» противоречиво провел третий тур в московском бассейне

Спорт 22.10.2024 10:07
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22.10.2024 10:07


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в третьем туре чемпионата России в подмосковной Рузе одержали одну победу и потерпели два поражения, сообщает V102.RU.

В стартовой игре очередного этапа турнира красно-белые встречались со столичным клубом «Восток». Первая четверть осталась за московским коллективом, который трижды поразил ворота соперника. Единственным точным попаданием в составе волгоградцев на данном отрезке отметился капитан команды Михаил Рудай. Во второй восьмиминутке спартаковцы забросили три безответных мяча, авторами которых стали Василий Еськов, Тимур Шайхутдинов и Михаил Рудай. В следующем периоде Константин Шейкин увеличил отрыв, но после этого «Восток» прибавил в атаке и дважды подряд реализовал большинство. Еще один гол москвичи оформили с пенальти — Алексей Полухин оказался точен при броске. В заключительной четверти столичные спортсмены снова дважды забросили в большинстве и еще раз с пятиметрового. Подопечные Владимира Карабутова в ответ отличились два раза, но в итоге уступили со счетом 7:9.

Далее «Спартаку» противостоял лидер чемпионата - «Динамо-СШОР» из Астраханской области. Красно-белые вышли вперед благодаря голу Тимура Шайхутдинова. При этом к первому перерыву астраханские ватерполисты уже лидировали — 4:3. Не удалось красно-белым догнать соперника и в следующих двух восьмиминутках. Лишь в последнем периоде спартаковские исполнители, проявив характер, сравнялись с «Динамо» благодаря попаданию Константина Шейкина. В равной концовке минимального успеха добился динамовский клуб. В финале противостояния решающий гол с игры соорудил Александр Деревенский, принесший своей команде победу со счетом 16:15.

В заключительном поединке подмосковного тура «Спартак» играл против «Астрахани». В этой встрече интрига продержалась лишь до конца стартовой четверти, которую красно-белые выиграли — 5:3. В следующем периоде волгоградцы забросили три безответных мяча. В дальнейшем волгоградская команда продемонстрировала разницу в классе в каждом из двух оставшихся периодов, уверенно выиграв 17:9.

Таким образом, «Спартак» на данный момент обосновался на пятом месте в турнирной таблице, заработав 24 очка. В следующем туре красно-белые сыграют также в Рузе с 30 октября по 3 ноября.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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