В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьника

Расследования 02.10.2025 11:26
В Саратове уголовное дело возбудили в отношении 51-летнего мужчины, который  ворвался на урок в школе, чтобы разобраться с юным оппонентом своего сына. Мужчина не только угрожал мальчику словами, но и несколько раз ударил его. Происходящее снимали на видео одноклассники подростков. 

По данным ИА «СарИнформ», инцидент произошел в школе № 86 Саратова. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах издание уточняет, что мужчина приехал из Армении и уже 23 года является гражданином России. На визит в школу его побудил конфликт сына с другим мальчиком.

– 1 октября в школе поругались два мальчика. После ссоры один из них нажаловался отцу. Тот пришел в учебное заведение и прямо на уроке обматерил обидчика сына, припугнув фразой «я тебя зарою». Кроме того, злоумышленник несколько раз ударил маленького оппонента в голову, – пишут саратовские журналисты.



Отметим, что на видео, которое снимали дети, отчетливо слышно, что остановить агрессора пыталась учитель, находившаяся в кабинете. 

Задержан житель Саратова был полицейскими. Сотрудниками СУ СК России возбуждено уголовное дело по ст. п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Агрессору грозит до 5 лет колонии.

Видео: t.me/chp_saratov

