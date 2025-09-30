Спорт

Перед матчем Россия-Иран в Волгограде споют «Браво» и Наталья Подольская

Спорт 30.09.2025 16:05
0
30.09.2025 16:05


Эстрадные певцы выступят в Волгограде 10 октября перед матчем сборных России и Ирана. Как сообщают организаторы шоу, на открытии матча исполнят свои хиты легенды поп-рока группа «Браво». 

Концерт исполнителей начнется за два часа до начала матча на площади перед «Волгоград Арена». Гимн Российской Федерации перед стартовым свистком исполнит российская и белорусская певица Наталья Подольская. Кто станет главным хедлайнером церемонии открытия матча,  Российский футбольный союз держит пока что в секрете. 

Напомним, на стадионе будет организован фестиваль болельщиков. В программе мероприятий, предшествующих товарищескому матчу, автограф-сессия легенд отечественного футбола. Также появится возможность поиграть с ними на одном поле и проверить свои силы на фоне профессионалов. Программа с предматчевыми активностями стартует в 18-30 ч. Перед зрителями выступят артисты в рамках эффектного хореографического шоу. Сам же матч стартует в 20:00.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.09.2025 20:36
Спорт 29.09.2025 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2025 18:19
Спорт 29.09.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2025 20:30
Спорт 28.09.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2025 07:01
Спорт 28.09.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2025 20:43
Спорт 27.09.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2025 18:22
Спорт 27.09.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2025 15:23
Спорт 26.09.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2025 06:00
Спорт 25.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2025 20:37
Спорт 24.09.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2025 18:08
Спорт 24.09.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2025 09:48
Спорт 24.09.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2025 15:59
Спорт 23.09.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2025 19:04
Спорт 22.09.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2025 15:05
Спорт 22.09.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2025 12:52
Спорт 22.09.2025 12:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:28
Черный день: в Волгограде с 1 октября подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы начнут получать СМС-предупреждения о воздушной угрозеСмотреть фотографии
16:47
Правительство РФ запретило экспорт дизеля с 1 октябряСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда из-за ремонтных работ перекроют ул. БалонинаСмотреть фотографии
16:32
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегийСмотреть фотографии
16:05
Перед матчем Россия-Иран в Волгограде споют «Браво» и Наталья ПодольскаяСмотреть фотографии
15:35
Посреди Волги чудом спасли терпящего бедствие охотникаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублейСмотреть фотографии
14:36
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры с «Метеором»Смотреть фотографии
14:22
Что видел Пак? В облсуде выслушали всех свидетелей обвинения по делу о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
10:10
В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сетьСмотреть фотографии
09:50
ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиянСмотреть фотографии
09:39
В Волжском собираются принудительно тормозить СИМСмотреть фотографии
09:06
В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплатыСмотреть фотографии
09:00
Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 годуСмотреть фотографии
08:50
«Останавливаемся, стрелять буду»: под Волгоградом лихач заставил полицейских открыть огонь по колёсамСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за ночных морозовСмотреть фотографии
07:42
В Новоаннинском на ремонт закроют мост, соединяющий райцентр с поселениямиСмотреть фотографии
 