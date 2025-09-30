



Эстрадные певцы выступят в Волгограде 10 октября перед матчем сборных России и Ирана. Как сообщают организаторы шоу, на открытии матча исполнят свои хиты легенды поп-рока группа «Браво».

Концерт исполнителей начнется за два часа до начала матча на площади перед «Волгоград Арена». Гимн Российской Федерации перед стартовым свистком исполнит российская и белорусская певица Наталья Подольская. Кто станет главным хедлайнером церемонии открытия матча, Российский футбольный союз держит пока что в секрете.

Напомним, на стадионе будет организован фестиваль болельщиков. В программе мероприятий, предшествующих товарищескому матчу, автограф-сессия легенд отечественного футбола. Также появится возможность поиграть с ними на одном поле и проверить свои силы на фоне профессионалов. Программа с предматчевыми активностями стартует в 18-30 ч. Перед зрителями выступят артисты в рамках эффектного хореографического шоу. Сам же матч стартует в 20:00.





