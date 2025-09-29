На матч футбольных сборных Ирана и России в Волгограде продали все билеты

Еще на днях в продаже оставалось несколько десятков самых дорогих билетов на матч футбольных сборных России и Ирана. Но и их расхватали болельщики, несмотря на ощутимую стоимость – 6 тысяч рублей. В настоящее время продажа билетов на товарищескую встречу двух сборных на «Волгоград Арене», которая состоится 10 октября, окончена.
Напомним, первыми разлетелись самые дешевые 400-рублевые билеты. Потом из продажи постепенно исчезали и другие – по 800 и 1200 рублей. Самыми последними были разобраны 6-тысячные билеты.
Ранее в РФС сообщали, что перед матчем сборных России и Ирана на «Волгоград Арене» пройдет хореографическое шоу.