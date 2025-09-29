Спорт

Волгоградские легкоатлеты взяли шесть медалей на первенстве ЮФО по кроссу

Спорт 29.09.2025 20:36
0
29.09.2025 20:36


Спортсмены Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республик Крым и Адыгея, Севастополя приняли участие в первенстве ЮФО по кроссу. Соревнования принимал посёлок Венцы Краснодарского края.

У девушек до 16 лет на дистанции 1 километр воспитанница волгоградской СШОР по лёгкой атлетике Мария Чернова пришла к финишу второй, показав время 3:15. Шесть секунд она проиграла победительнице первенства Варваре Храмовой из Ростовской области. У юношей этого возраста представитель волгоградского училища олимпийского резерва Сергей Горин занял третье место на дистанции 2 км, которую он пробежал ровно за 6 минут. Всего на секунду быстрее Сергея был Савва Туценко из Краснодарского края и на две секунды победитель – Елисей Сенчук из Ростовской области. Тем не менее Горин, имеющий третий спортивный разряд, выполнил норматив первого спортивного разряда.

Ещё одну серебряную награду сборной Волгоградской области принесла Варвара Терентьева (СШОР по лёгкой атлетике), которая с результатом 3:18 финишировала второй на дистанции 1 км среди девушек до 18 лет. На пять секунд её опередила ростовчанка Диана Яковлева.

В этом возрасте у юношей выше всяких похвал выступил Михаил Игнатенко (ДЮСШ №16) на двухкилометровой дистанции. Его время – 5:59, что на 13 секунд лучше, чем у ростовчанина Ильи Лысака, который был вторым.

В турнире спортсменок до 23 лет легкоатлетки волгоградского УОР заняли два первых места на дистанции 4 км. Юлия Яцурина с результатом 14:43 выиграла первенство, а Арина Пасмурная (15:42) финишировала второй. Бронза досталась Анне Викторовой (16:51) из Краснодарского края.

Все призёры первенства ЮФО получили право выступить на первенстве России по кроссу, которое пройдёт в Оренбурге.


На фото Юлия Яцурина и Арина Пасмурная

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.09.2025 18:19
Спорт 29.09.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2025 20:30
Спорт 28.09.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2025 07:01
Спорт 28.09.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2025 20:43
Спорт 27.09.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2025 18:22
Спорт 27.09.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2025 15:23
Спорт 26.09.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2025 06:00
Спорт 25.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2025 20:37
Спорт 24.09.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2025 18:08
Спорт 24.09.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2025 09:48
Спорт 24.09.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2025 15:59
Спорт 23.09.2025 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2025 19:04
Спорт 22.09.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2025 15:05
Спорт 22.09.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2025 12:52
Спорт 22.09.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2025 22:16
Спорт 21.09.2025 22:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:26
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:34
«Там железное месиво»: волгоградцы сняли на видео разбите в хлам машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
РИА Рейтинг: рыночная ипотека доступна для 16% волгоградцевСмотреть фотографии
20:49
Ветераны предложили присвоить Урюпинску звание «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
20:36
Волгоградские легкоатлеты взяли шесть медалей на первенстве ЮФО по кроссуСмотреть фотографии
20:01
Путин утвердил выход России из Европейской конвенции против пытокСмотреть фотографии
18:59
«А пацанам куда? В подворотню?»: в Михайловке воспитавшему героев СВО тренеру по боксу отказали в зале для тренировокСмотреть фотографии
18:19
На матч футбольных сборных Ирана и России в Волгограде продали все билетыСмотреть фотографии
17:41
Появившееся в Сети постановление губернатора Бочарова назвали фейкомСмотреть фотографии
17:22
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угрозСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде восстановили подачу ресурса жителями ЗаканальяСмотреть фотографии
16:54
Где была опека? Под Саратовом ищут труп убитого опекунами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
16:24
В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР 44-летним Андреем ЛашенкоСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионовСмотреть фотографии
15:26
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – БилайнСмотреть фотографии
15:07
Владимир Путин подписал указ об осеннем призывеСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам за второго ребенка выплатят до 974 тысячСмотреть фотографии
14:26
Мэр Волгограда лишился замаСмотреть фотографии
13:57
В России планируют повысить МРОТ до 27 093 рублейСмотреть фотографии
13:39
86-летний волжанин забил кухонной доской жену и вонзил ей нож в сердцеСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде ограничено движение трамваев №2 из-за ДТПСмотреть фотографии
13:22
Зловонное болото вторую неделю поглощает центральные дворы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Скончалась зампредседателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлия СтрепетоваСмотреть фотографии
12:54
Все сделал энергетик? В Волгограде руководство МБУ отмыло сотни тысяч на исправном фонтанеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградских заводчан начали вакцинировать от гриппаСмотреть фотографии
12:20
В Заканалье организован подвоз воды на время масштабного ремонтаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде камеры засняли выходку байкеров, перекрывших движениеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
 