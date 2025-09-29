Волгоградские легкоатлеты взяли шесть медалей на первенстве ЮФО по кроссу





Спортсмены Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республик Крым и Адыгея, Севастополя приняли участие в первенстве ЮФО по кроссу. Соревнования принимал посёлок Венцы Краснодарского края.

У девушек до 16 лет на дистанции 1 километр воспитанница волгоградской СШОР по лёгкой атлетике Мария Чернова пришла к финишу второй, показав время 3:15. Шесть секунд она проиграла победительнице первенства Варваре Храмовой из Ростовской области. У юношей этого возраста представитель волгоградского училища олимпийского резерва Сергей Горин занял третье место на дистанции 2 км, которую он пробежал ровно за 6 минут. Всего на секунду быстрее Сергея был Савва Туценко из Краснодарского края и на две секунды победитель – Елисей Сенчук из Ростовской области. Тем не менее Горин, имеющий третий спортивный разряд, выполнил норматив первого спортивного разряда.

Ещё одну серебряную награду сборной Волгоградской области принесла Варвара Терентьева (СШОР по лёгкой атлетике), которая с результатом 3:18 финишировала второй на дистанции 1 км среди девушек до 18 лет. На пять секунд её опередила ростовчанка Диана Яковлева.

В этом возрасте у юношей выше всяких похвал выступил Михаил Игнатенко (ДЮСШ №16) на двухкилометровой дистанции. Его время – 5:59, что на 13 секунд лучше, чем у ростовчанина Ильи Лысака, который был вторым.

В турнире спортсменок до 23 лет легкоатлетки волгоградского УОР заняли два первых места на дистанции 4 км. Юлия Яцурина с результатом 14:43 выиграла первенство, а Арина Пасмурная (15:42) финишировала второй. Бронза досталась Анне Викторовой (16:51) из Краснодарского края.

Все призёры первенства ЮФО получили право выступить на первенстве России по кроссу, которое пройдёт в Оренбурге.





На фото Юлия Яцурина и Арина Пасмурная