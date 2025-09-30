Полузащитник «Ротора» Давид Давидян вызван в сборную Армении

27-летний полузащитник «Ротора» Давид Давидян отправится на тренировочные сборы национальной команды Армении, которые пройдут с 6 по 15 октября, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Сборная Армении в своей отборочной группе чемпионата мира 2026 года встретится с Венгрией и Ирландией. В этих играх может принять участие и Давидян. Ранее в своей карьере Давид провел три встречи за сборную Армении.
В нынешнем сезоне Давидян, который из-за отъезда пропустит противостояние «Ротора» с «Черноморцем» 12 октября, в девяти матчах Первой лиги забил два гола и отдал две результативные передачи.
