50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного шторма





Геомагнитный шторм, бушующий на Земле со вторника, может задержаться ещё примерно на 50 часов. Таким прогнозом поделились учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, и это далеко не самый пессимистичный сценарий.

За минувшие сутки магнитосфера дважды снижала активность до 3-х и 4-х баллов, однако впоследствии, к вечеру 1 октября, вновь вернулась к уровню, превышающему 6-балльную отметку. 2 октября, после полуночи, вновь был кратковременный спад, после чего геомагнитная активность опять вернулась к прежнему уровню.

- Исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы, в настоящее время высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя внешними факторами: повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью, - уточнили специалисты.

Учёные предполагают, что на текущий момент геомагнитная обстановка стабилизировалась в состоянии непрерывного шторма.

- Вывести её из этого странного равновесия могут сейчас, по-видимому, только необычно крупные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. Если таких экстремальных событий удастся избежать, то есть шанс, что видимые «невооруженным глазом» признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1-2 суток, - подытожили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.