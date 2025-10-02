Общество

50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного шторма

Общество 02.10.2025 10:57
0
02.10.2025 10:57


Геомагнитный шторм, бушующий на Земле со вторника, может задержаться ещё примерно на 50 часов. Таким прогнозом поделились учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, и это далеко не самый пессимистичный сценарий.

За минувшие сутки магнитосфера дважды снижала активность до 3-х и 4-х баллов, однако впоследствии, к вечеру 1 октября, вновь вернулась к уровню, превышающему 6-балльную отметку. 2 октября, после полуночи, вновь был кратковременный спад, после чего геомагнитная активность опять вернулась к прежнему уровню.

- Исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы, в настоящее время высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя внешними факторами: повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью, - уточнили специалисты.

Учёные предполагают, что на текущий момент геомагнитная обстановка стабилизировалась в состоянии непрерывного шторма.

- Вывести её из этого странного равновесия могут сейчас, по-видимому, только необычно крупные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. Если таких экстремальных событий удастся избежать, то есть шанс, что видимые «невооруженным глазом» признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1-2 суток, - подытожили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.10.2025 12:56
Общество 02.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 12:38
Общество 02.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 08:41
Общество 02.10.2025 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 08:05
Общество 02.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 07:38
Общество 02.10.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 07:30
Общество 02.10.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:40
Общество 02.10.2025 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:34
Общество 02.10.2025 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 06:24
Общество 02.10.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
02.10.2025 05:51
Общество 02.10.2025 05:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 21:45
Общество 01.10.2025 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 20:39
Общество 01.10.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 20:16
Общество 01.10.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 19:52
Общество 01.10.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.10.2025 19:29
Общество 01.10.2025 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:56
Под Волгоградом полицейские пролили свет на подноготную полусотни мигрантовСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
10:18
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
10:11
Под Волгоградом не нашлось желающих убрать свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
09:24
«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
08:05
Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра ВолгодонскаСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:30
Яичница с помидорами подорожала для волгоградцевСмотреть фотографии
06:59
Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:40
Бочаров: обломки БПЛА упали на дом и постройки в Елани Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:24
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
06:11
Бастрыкин поручил забрать дело о массовой драке в ВолжскомСмотреть фотографии
05:51
План «Ковер» накрыл аэропорт СталинградСмотреть фотографии
05:51
Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплатыСмотреть фотографии
21:45
Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
21:02
Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде выявили опасный для здоровья чайСмотреть фотографии
 