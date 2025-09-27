Спорт

«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»

Спорт 27.09.2025 18:22
27.09.2025 18:22

 

В третьем туре женского чемпионата России по гандболу  волгоградская команда принимала одного из главных претендента на чемпионский титул – «Ростов-Дон». Ожидать чудес не приходилось - после полной реконструкции состава в межсезонье бело-голубые только в стадии становления. Им еще предстоит налаживание связей, наигрыш комбинаций и работа над коллективной обороной.

Уже по первому тайму было видно, что разница уровня соперниц слишком велика. И, если бы не блестящая игра в воротах Марии Дувакиной, процент отбитых мячей которой составлял 41, разница в счете была бы катастрофической уже к 20-й минуте. А с её помощью динамовки к перерыву проигрывали всего 6 мячей.


Во второй половине в воротах «Динамо» появилась Людмила Баскакова. И это явно был не её счастливый день. Учитывая частые ошибки партнёрш в атаке, разница мячей стала расти. А итоговый счет - 21:38 -  как повод команде заняться гандбольным самообразованием с новой силой. И при надлежащей работе положительный результат обязательно придёт.


Мария Дувакина была признана лучшим игроком матча в составе хозяек. Её коллега по амплуа Анастасия Рябцева была лучшей у «Ростов-Дона».
Пока волгоградки остаются на шестом месте турнирной таблицы, а следующий матч проведут в Москве 3 октября против ЦСКА.

Сергей Хохлов

Фото «Динамо-Синара» VK.com

