«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»

В третьем туре женского чемпионата России по гандболу волгоградская команда принимала одного из главных претендента на чемпионский титул – «Ростов-Дон». Ожидать чудес не приходилось - после полной реконструкции состава в межсезонье бело-голубые только в стадии становления. Им еще предстоит налаживание связей, наигрыш комбинаций и работа над коллективной обороной.



Уже по первому тайму было видно, что разница уровня соперниц слишком велика. И, если бы не блестящая игра в воротах Марии Дувакиной, процент отбитых мячей которой составлял 41, разница в счете была бы катастрофической уже к 20-й минуте. А с её помощью динамовки к перерыву проигрывали всего 6 мячей.







Во второй половине в воротах «Динамо» появилась Людмила Баскакова. И это явно был не её счастливый день. Учитывая частые ошибки партнёрш в атаке, разница мячей стала расти. А итоговый счет - 21:38 - как повод команде заняться гандбольным самообразованием с новой силой. И при надлежащей работе положительный результат обязательно придёт.







Мария Дувакина была признана лучшим игроком матча в составе хозяек. Её коллега по амплуа Анастасия Рябцева была лучшей у «Ростов-Дона».

Пока волгоградки остаются на шестом месте турнирной таблицы, а следующий матч проведут в Москве 3 октября против ЦСКА.



Сергей Хохлов