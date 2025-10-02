



Следователи Алексеевского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дело в отношении 40-летней жительницы станицы Алексеевской, которая подозревается в хищении 6 миллионов 900 тысяч рублей.

Установлено, что женщина работала бухгалтером в одной из частных фирм. Имея доступ к личному банковскому кабинету формы и личной электронной подписи её руководителя, стала создавать платёжные поручения на своё имя и незаконно перечислять денежные средства на свой счет.

Всего с января 2022 года по июнь 2023 года ею было незаконно создано 178 платёжных документов на сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей. Также злоумышленница с июля 2024 года по февраль 2025 года работала заместителем главы администрации сельского поселения по финансовым вопросам, где аналогичным способом она создавала реестры на выплату себе дополнительной зарплаты. Таким образом ей удалось похитить еще 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Факты хищений выявились в ходе проверок в организациях, где злоумышленница работала. Представитель администрации сельского поселения и руководитель фирмы обратились в полицию.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража», а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Свою вину бухгалтерша полностью признала пояснив, что деньги потратила на собственные нужды. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.