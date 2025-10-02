Расследования

Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублей

Расследования 02.10.2025 12:43
0
02.10.2025 12:43


Следователи Алексеевского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дело в отношении 40-летней жительницы станицы Алексеевской, которая подозревается в хищении 6 миллионов 900 тысяч рублей.

Установлено, что женщина работала бухгалтером в одной из частных фирм. Имея доступ к личному банковскому кабинету формы и личной электронной подписи её руководителя, стала создавать платёжные поручения на своё имя и незаконно перечислять денежные средства на свой счет.

Всего с января 2022 года по июнь 2023 года ею было незаконно создано 178 платёжных документов на сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей. Также злоумышленница с июля 2024 года по февраль 2025 года работала заместителем главы администрации сельского поселения по финансовым вопросам, где аналогичным способом она создавала реестры на выплату себе дополнительной зарплаты. Таким образом ей удалось похитить еще 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Факты хищений выявились в ходе проверок в организациях, где злоумышленница работала. Представитель администрации сельского поселения и руководитель фирмы обратились в полицию.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ – «Кража», а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество». Свою вину бухгалтерша полностью признала пояснив, что деньги потратила на собственные нужды. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.10.2025 13:32
Расследования 02.10.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 11:26
Расследования 02.10.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 08:59
Расследования 02.10.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 06:11
Расследования 02.10.2025 06:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 16:46
Расследования 01.10.2025 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 16:20
Расследования 01.10.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 15:10
Расследования 01.10.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.10.2025 14:12
Расследования 01.10.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 18:30
Расследования 30.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 14:22
Расследования 30.09.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 12:01
Расследования 30.09.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 11:20
Расследования 30.09.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2025 08:37
Расследования 30.09.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 16:54
Расследования 29.09.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 15:42
Расследования 29.09.2025 15:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:54
Глава Облкомветеринарии Галина Аликова ушла с постаСмотреть фотографии
15:30
Чиновник-универсал Кривов покинул пост главы Облпроторга и ТЭК спустя 5 месяцевСмотреть фотографии
15:06
Песков анонсировал важное заявление Путина 2 октябряСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде сотрудник похоронного бюро украл Iphone у покойникаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом «Газель» сняла «скальп» с легковушки на мосту через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздникСмотреть фотографии
13:32
Утекли? Бастрыкин заинтересовался отсутствием средств на ремонт у дубовской УКСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом полицейские пролили свет на подноготную полусотни мигрантовСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
10:11
Под Волгоградом не нашлось желающих убрать свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
09:24
«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
08:05
Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра ВолгодонскаСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:30
Яичница с помидорами подорожала для волгоградцевСмотреть фотографии
06:59
Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:40
Бочаров: обломки БПЛА упали на дом и постройки в Елани Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:24
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
06:11
Бастрыкин поручил забрать дело о массовой драке в ВолжскомСмотреть фотографии
 