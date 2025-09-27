На «Волгоград Арене» любители настольного тенниса сразились за кубок





Все желающие смогли принять участие в региональных соревнованиях по настольному теннису «Кубок Волгоградской области», которые состоялись сегодня, 27 сентября, на «Волгоград Арене».





Единственное ограничение касалось нижней планки возраста – спортсмены младше 13 лет не допускались. Зато запрета по максимальному возрасту не было.



Интересно, что, если у участников не было своей команды, то партнеров можно было найти в соцсетях.







Участники соревновались одновременно за несколькими столами.







По традиции, турнир прошел в дружеской обстановке. Для многих главной была не победа, а общение со своими единомышленниками, влюбленными в этот вид спорта.









































