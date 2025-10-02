Общество

Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отопление

Общество 02.10.2025 12:38
Соответствующее постановление подписано губернатором Волгоградской области. С 1 января 2026 года жители городского округа будут оплачивать услугу в течение отопительного сезона. Ранее волжане платили за отопление в течение всего года.

В мэрии Волжского  заверяли, что общая сумма оплаты за год не вырастет.  Волжанам также разъяснили меры социальной поддержки, которыми они могут воспользоваться с нового года. Жители, у которых оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в зимний период превысит 22% от их дохода, могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Также предусмотрена рассрочка платежа, если начисленный потребителю размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превысит более чем на 25% размер платы за коммунальную услугу, начисленной за аналогичный расчетный период прошлого года.

Напомним, по системе 1/7 оплачивают отопление также жители Волгограда и Камышина.

Фото администрации Волжского




