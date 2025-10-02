В мэрии Волжского заверяли, что общая сумма оплаты за год не вырастет. Волжанам также разъяснили меры социальной поддержки, которыми они могут воспользоваться с нового года. Жители, у которых оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в зимний период превысит 22% от их дохода, могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ. Также предусмотрена рассрочка платежа, если начисленный потребителю размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превысит более чем на 25% размер платы за коммунальную услугу, начисленной за аналогичный расчетный период прошлого года.