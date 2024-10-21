Экономика

Почти 4 тысячи частных домов построили жители Волгоградской области

Экономика 21.10.2024 19:45
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21.10.2024 19:45


С января по сентябрь 2024 года на территории Волгоградской области населением введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 510,3 тыс. кв. метров, что на 28,4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, всего в регионе за данный период появилось 3891 жилое строение.
В Волгограде самое активное индивидуальное жилищное строительство ведется в Советском районе. На него приходится почти половина от всех построенных частных домов. На долю Центрального района – всего 1,7%. 
Среди построенных жилых домов преобладают одноэтажные строения, которые составляют 64,9% от общего числа. Почти треть, или 31,9%, составляют двухэтажные дома. Еще 3,2% от всех построенных домов – это трехэтажные коттеджи. 
Основным строительным материалом при возведении индивидуальных жилых домов является кирпич, который использовался при строительстве 46,8% домов. Из блоков возведено 20,8% строений. Еще меньшая часть приходится на деревянные объекты. 

Фото V102.RU

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