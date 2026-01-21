До 10 градусов тепла упала температура в квартирах дома №69 в пос. им. Саши Чекалина в Волгограде вечером 21 января. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», проживающие в этом доме, причиной тому стало отключение электричества. Волгоградцы уверены, что замерзать им придется до утра из-за нерасторопности управляющей компании.

– С отоплением у нас давно проблемы. Подвал затоплен, отрегулировать отопление УК наша никак не может. Чтобы не околеть, согревались с помощью обогревателей. Видимо, сеть не выдержала и вдобавок ко всему у нас еще отключилось электричество. Дом начал мгновенно остывать, – плачет проживающая в доме пенсионерка.

По словам женщины, всего за час температура в квартире упала на два градуса.

– С обогревателями у нас было +12, а сейчас уже всего 10 градусов. Как нам ночевать? В УК сказали, чтобы мы ждали до утра. Но мы так все околеем, – продолжает женщина.

Корреспондент ИА «Высота 102» дозвонился до обслуживающей организации. Сотрудник ООО «УК РАЗВИТИЕ-ДОМСТРОЙ» заверил, что буквально в эти минуты занимается поиском электрика.

– Я его попрошу, конечно. Но заставить не могу поехать. Если согласится... – сообщил собеседник неуверенным тоном.

Редакция информагентства передала сведения в администрацию Волгограда. Также просим обратить внимание на ситуацию волгоградцев прокуратуру Кировского района.