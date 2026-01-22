Волгоградцам разрешат делать переводы родственникам без комиссии

Денежные переводы между близкими родственниками не должны облагаться комиссией. Об этом заявили депутаты Госдумы и направили соответствующее предложение министру финансов России Антону Силуанову.

Авторами инициативы выступают депутаты фракции «Справедливая Россия». В качестве близких родственников они указывают супругов, родителей и детей до 24 лет.

Депутаты предлагают разработать специальный механизм, который обеспечивал бы возможность бесплатных переводов между такими родственниками через системы банковских и быстрых платежей. Подтверждение родства, как считают законодатели, может быть через Госуслуги или однократно путем предоставления в банк-эквайер соответствующих документов.

Сейчас, как уверяют в Госдуме, переводы между близкими родственниками облагаются комиссией.





