В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Волгоградцам разрешат делать переводы родственникам без комиссии

Общество 22.01.2026 06:42
22.01.2026 06:42


Денежные переводы между близкими родственниками не должны облагаться комиссией. Об этом заявили депутаты Госдумы и направили соответствующее предложение министру финансов России Антону Силуанову.

Авторами инициативы выступают депутаты фракции «Справедливая Россия». В качестве близких родственников они указывают супругов, родителей и детей до 24 лет.

Депутаты предлагают разработать специальный механизм, который обеспечивал бы возможность бесплатных переводов между такими родственниками через системы банковских и быстрых платежей. Подтверждение родства, как считают законодатели, может быть через Госуслуги или однократно путем предоставления в банк-эквайер соответствующих документов.

Сейчас, как уверяют в Госдуме, переводы между близкими родственниками облагаются комиссией. 


Общество
22.01.2026 06:42
Общество 22.01.2026 06:42
Общество
22.01.2026 06:30
Общество 22.01.2026 06:30
Общество
22.01.2026 06:22
Общество 22.01.2026 06:22
Общество
22.01.2026 05:57
Общество 22.01.2026 05:57
Общество
21.01.2026 23:50
Общество 21.01.2026 23:50
Общество
21.01.2026 23:15
Общество 21.01.2026 23:15
Общество
21.01.2026 22:07
Общество 21.01.2026 22:07
Общество
21.01.2026 21:23
Общество 21.01.2026 21:23
Общество
21.01.2026 21:03
Общество 21.01.2026 21:03
Общество
21.01.2026 20:46
Общество 21.01.2026 20:46
Общество
21.01.2026 18:48
Общество 21.01.2026 18:48
Общество
21.01.2026 18:34
Общество 21.01.2026 18:34
Общество
21.01.2026 17:49
Общество 21.01.2026 17:49
Общество
21.01.2026 17:30
Общество 21.01.2026 17:30
Общество
21.01.2026 17:26
Общество 21.01.2026 17:26
07:09
Бензин и дизель за неделю подорожал на волгоградских АЗС
06:42
Волгоградцам разрешат делать переводы родственникам без комиссии
06:30
Угроза беспилотной опасности снята в Волгограде и области
06:22
Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 22 января
05:57
Камышанин Максим Гриценко погиб в зоне СВО
23:50
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
23:15
В Волгограде вечером 21 января объявили угрозу атаки БПЛА
22:07
Волгоградцы остались в ночь с 10 градусами в квартирах: ни света, ни отопления
21:03
Дело о банкротстве Волжского ЖБИ рассмотрит суд
20:46
В селе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Артемом Бочаровым
20:45
Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
19:58
«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности
19:14
Женщины средних лет вытесняют мужчин из ТИКов Волгоградского региона
18:48
Глава Краснослободска Семилетов уступил кресло своему заму
18:34
В Волгограде ГАИ взялась за «лжеинвалидов» на парковках ТЦ
17:30
В Волгограде поддержали проект кабмина о защите природных территорий
17:26
Волгоградке сохранили почки, ювелирно удалив двухстороннюю опухоль
16:50
В Волгограде обкатывают новый трамвай на ходовой «Татра Т-3»
16:26
В Волгограде студенты академии МВД из Руанды впервые увидели снег
16:15
Мосгорсуд не выпустил на свободу волгоградскую чиновницу Казанкову
16:12
РПН: гонконгский грипп доминирует в Волгоградской области
15:49
В Волгограде инвалид изрезал ножом соседа в центре реабилитации
15:34
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
15:05
В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолков
14:27
Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского района
14:12
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лиги
14:11
В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛА
13:55
«Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра Волгограда
13:42
Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погоде
13:30
На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человека
 