В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Дело о банкротстве Волжского ЖБИ рассмотрит суд

Компания, занимающаяся грузовыми перевозками, потребовала признать банкротом волжское предприятие. 

По информации арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Добровоз» обратилось с заявлением о признании несостоятельным ООО «Волжский ЖБИ». Поводом послужила задолженность предприятия за аренду транспорта на общую сумму 2 миллиона 430 тысяч рублей. Долг подтвержден вступившим в законную силу решением арбитражного суда. 

Между тем, сама грузовая компания тоже может оказаться банкротом. Осенью прошлого года в отношении коммерческой фирмы также подано заявление о признании ее банкротом. Решение по данному делу еще не вынесено. 

22:07
Волгоградцы остались в ночь с 10 градусами в квартирах: ни света, ни отопленияСмотреть фотографии
21:03
Дело о банкротстве Волжского ЖБИ рассмотрит судСмотреть фотографии
20:46
В селе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Артемом БочаровымСмотреть фотографии
20:45
Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителейСмотреть фотографии
19:58
«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давностиСмотреть фотографии
19:14
Женщины средних лет вытесняют мужчин из ТИКов Волгоградского регионаСмотреть фотографии
18:48
Глава Краснослободска Семилетов уступил кресло своему замуСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде ГАИ взялась за «лжеинвалидов» на парковках ТЦСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде поддержали проект кабмина о защите природных территорийСмотреть фотографии
17:26
Волгоградке сохранили почки, ювелирно удалив двухстороннюю опухольСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде обкатывают новый трамвай на ходовой «Татра Т-3»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:26
В Волгограде студенты академии МВД из Руанды впервые увидели снегСмотреть фотографии
16:15
Мосгорсуд не выпустил на свободу волгоградскую чиновницу КазанковуСмотреть фотографии
16:12
РПН: гонконгский грипп доминирует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде инвалид изрезал ножом соседа в центре реабилитацииСмотреть фотографии
15:34
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту БилайнаСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолковСмотреть фотографии
14:27
Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского районаСмотреть фотографии
14:12
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лигиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛАСмотреть фотографии
13:55
«Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погодеСмотреть фотографии
13:30
На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человекаСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите РодиныСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилищаСмотреть фотографии
12:09
Андрей Бочаров отправился в ЛНРСмотреть фотографии
11:41
Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:28
Работники «Красного октября» посетили в столице отраслевую встречу семей металлурговСмотреть фотографии
11:27
Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдераСмотреть фотографии
11:23
РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 годСмотреть фотографии
 