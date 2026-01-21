Дело о банкротстве Волжского ЖБИ рассмотрит суд

По информации арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Добровоз» обратилось с заявлением о признании несостоятельным ООО «Волжский ЖБИ». Поводом послужила задолженность предприятия за аренду транспорта на общую сумму 2 миллиона 430 тысяч рублей. Долг подтвержден вступившим в законную силу решением арбитражного суда.

Между тем, сама грузовая компания тоже может оказаться банкротом. Осенью прошлого года в отношении коммерческой фирмы также подано заявление о признании ее банкротом. Решение по данному делу еще не вынесено.