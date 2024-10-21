Общество

3,8 млн тонн зерновых и 670 тыс. тонн овощей собрали в Волгоградской области

Общество 21.10.2024 11:41
0
21.10.2024 11:41


Губернатор Волгоградской области сегодня, 21 октября, провел совещание, на котором обсудил завершение основных работ текущего сельскохозяйственного года. Как было отмечено в ходе совещания, регион справляется с поставленными задачами по обеспечению продовольственной безопасности.

– Несмотря на сложные погодно-климатические условия текущего года, волгоградская область продолжает успешно выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности страны и региона, – подчеркнул Андрей Бочаров. – В целом по итогам текущего сельскохозяйственного года Волгоградская область планирует по всем основным группам выращиваемой сельхозпродукции выполнить плановые показатели.

Так, в частности, волгоградские аграрии же собрали с полей более 3,8 млн тонн зерновых культур, порядка 670 тысяч тонн овощей, свыше 1,37 млн тонн масличных. В настоящее время уборочная кампания продолжается. Одновременно в регионе заготавливают корма для сельскохозяйственных животных. 

Что касается подготовки к следующему году, то в Волгоградской области озимыми культурами засеяли уже 1,455 млн гектаров, при этом специалисты отмечают низкий запас влаги в почве – это потребует проведения дополнительных агротехнических мероприятий.

– Для продолжения сева в хозяйствах области в достаточном количестве имеется сельхозтехника и горюче-смазочные материалы — поставки осуществляются без перебоев. В том числе в Волгоградскую область для выполнения сельскохозяйственных работ поступила сельскохозяйственная техника, работающая на газомоторном топливе. Это пилотный проект, по результатам которого будем принимать решение о дальнейшем использовании техники и оборудования на газомоторном топливе в агропромышленном комплексе региона, — отметил Андрей Бочаров.

В целях полного выполнения стоящих перед волгоградским АПК задач Бочаров поручил:

  • в оптимальные сроки обеспечить завершение осеннего сева, а также уборку поздних культур с целью минимизации возможных потерь урожая в сложных погодных условиях;
  • завершить уборку овощных культур и закладку их на хранение до наступления устойчивых отрицательных температур;
  • продолжить в плановом порядка оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области;
  • в установленные сроки подвести итоги сельскохозяйственного года по муниципальным образованиям и определить передовые хозяйства и передовых специалистов, представить их к поощрению; подготовить и провести областное мероприятие по подведению итогов текущего сельского хозяйственного года;  
  • в ближайшее время подготовить и провести стратегическую сессию по вопросам дальнейшего сбалансированного развития агропромышленного комплекса Волгоградской области.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2024 08:52
Общество 21.10.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2024 08:27
Общество 21.10.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 21:03
Общество 20.10.2024 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 19:49
Общество 20.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 16:59
Общество 20.10.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 13:38
Общество 20.10.2024 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 13:00
Общество 20.10.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 11:25
Общество 20.10.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 08:45
Общество 20.10.2024 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2024 08:00
Общество 20.10.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 20:32
Общество 19.10.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 19:56
Общество 19.10.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 18:54
Общество 19.10.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 18:00
Общество 19.10.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2024 16:50
Общество 19.10.2024 16:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:55
Под Волгоградом 41-летнего педофила отправили в колонию на 15 летСмотреть фотографии
12:30
Рыба в магазинах Волгограда подорожает до конца года на 20%Смотреть фотографии
12:09
Зазевавшийся водитель иномарки протаранил «ГАЗель» в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Daewoo Nexia с трупом внутри выловили из Ахтубы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
3,8 млн тонн зерновых и 670 тыс. тонн овощей собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде эвакуировали покупателей «Ленты»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Женский «Спартак» добыл две победы в родном бассейнеСмотреть фотографии
10:16
Пассажир иномарки погиб в ДТП с «Нивой» на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Под Волгоградом в ДТП с собакой у внедорожника оторвало задний мостСмотреть фотографии
09:55
Волгоградская область поднялась в рейтинге доходов населения до 63-го местаСмотреть фотографии
09:31
Понедельник начался с жесткой аварии на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
В Волгограде простятся с известным тренером по легкой атлетике Валерием ТарановымСмотреть фотографии
08:27
Волгоградское УФАС обнаружило 5 незаконных рекламных щитовСмотреть фотографии
07:52
«Респект и пять баллов»: в Волгограде завершился трехдневный турнир по баскетболу «Лига Титаны»Смотреть фотографии
21:36
Инкассаторская машина перевернулась в Волжском в результате ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
В Волгограде УК продолжают «морозиться» в ответ на жалобы жителейСмотреть фотографии
19:49
Опасная болезнь у коров выявлена в двух селах под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:47
Вандалы повредили настил над укрытым на зиму фонтаном в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Автомобилист снял на видео отремонтированную клочками дорогу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
«Не ориентируется в пространстве»: в Иловле пропала глухонемая женщина в шлепанцахСмотреть фотографии
13:38
Дело почти решенное: жителям Волгоградской области разрешат уйти в лесСмотреть фотографии
13:00
Программу капремонта в Волгоградской области перекроят с учетом аварийных домов и новостроекСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области селянка-«инвестор» влезла в кредитную кабалуСмотреть фотографии
11:25
Посмотрите наверх: волгоградцам советуют вглядеться в созвездия Змееносца и ТельцаСмотреть фотографии
10:16
Волгоград, которого больше нет: фотограф Геннадий Гуляев показал уникальные снимки из прошлогоСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде кроссовер сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:18
Появились подробности смертельного ДТП на «танцующем» мосту под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:45
Памятник жителям Сталинграда не признали выявленным объектом культурного наследияСмотреть фотографии
08:15
Главный тренер «КАМАЗа» поставил «большой-большой неуд» за поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
08:00
Холодный фронт удерживает туманы и дожди в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 