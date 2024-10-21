3,8 млн тонн зерновых и 670 тыс. тонн овощей собрали в Волгоградской области





Губернатор Волгоградской области сегодня, 21 октября, провел совещание, на котором обсудил завершение основных работ текущего сельскохозяйственного года. Как было отмечено в ходе совещания, регион справляется с поставленными задачами по обеспечению продовольственной безопасности.

– Несмотря на сложные погодно-климатические условия текущего года, волгоградская область продолжает успешно выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности страны и региона, – подчеркнул Андрей Бочаров. – В целом по итогам текущего сельскохозяйственного года Волгоградская область планирует по всем основным группам выращиваемой сельхозпродукции выполнить плановые показатели.

Так, в частности, волгоградские аграрии же собрали с полей более 3,8 млн тонн зерновых культур, порядка 670 тысяч тонн овощей, свыше 1,37 млн тонн масличных. В настоящее время уборочная кампания продолжается. Одновременно в регионе заготавливают корма для сельскохозяйственных животных.

Что касается подготовки к следующему году, то в Волгоградской области озимыми культурами засеяли уже 1,455 млн гектаров, при этом специалисты отмечают низкий запас влаги в почве – это потребует проведения дополнительных агротехнических мероприятий.

– Для продолжения сева в хозяйствах области в достаточном количестве имеется сельхозтехника и горюче-смазочные материалы — поставки осуществляются без перебоев. В том числе в Волгоградскую область для выполнения сельскохозяйственных работ поступила сельскохозяйственная техника, работающая на газомоторном топливе. Это пилотный проект, по результатам которого будем принимать решение о дальнейшем использовании техники и оборудования на газомоторном топливе в агропромышленном комплексе региона, — отметил Андрей Бочаров.

В целях полного выполнения стоящих перед волгоградским АПК задач Бочаров поручил: