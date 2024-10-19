Происшествия

Стали известны подробности ночного ДТП у ТРК в Волгограде

Происшествия 19.10.2024 09:25
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19.10.2024 09:25


Сегодня ночью, 19 октября, в Центральном районе Волгограда произошло жесткое ДТП с участием  KIA и «Лада Веста» у ТРК «Европа Сити Молл». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате аварии водитель «Весты» госпитализирован в больницу №25. 

Установлено, что в первом часу ночи 45-летний водитель «Лады», двигаясь со стороны улицы Глазкова в сторону улицы Бакинской, возле дома №56А по проспекту Ленина не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, которая двигалась навстречу. От сильного удара KIA вылетела с дороги и оказалась на недостроенной линии СТ. 

К счастью, водитель и пассажиры иномарки не пострадали. 

Напомним, кадры последствия столкновения засняли и выложили в телеграм-каналы очевидцы. 

Скриншот: ДТП и ЧП Волгоград / t.me

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