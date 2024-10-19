Стали известны подробности ночного ДТП у ТРК в Волгограде





Сегодня ночью, 19 октября, в Центральном районе Волгограда произошло жесткое ДТП с участием KIA и «Лада Веста» у ТРК «Европа Сити Молл». Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате аварии водитель «Весты» госпитализирован в больницу №25.

Установлено, что в первом часу ночи 45-летний водитель «Лады», двигаясь со стороны улицы Глазкова в сторону улицы Бакинской, возле дома №56А по проспекту Ленина не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, которая двигалась навстречу. От сильного удара KIA вылетела с дороги и оказалась на недостроенной линии СТ.

К счастью, водитель и пассажиры иномарки не пострадали.

Напомним, кадры последствия столкновения засняли и выложили в телеграм-каналы очевидцы.

Скриншот: ДТП и ЧП Волгоград / t.me