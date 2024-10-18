Водитель кроссовера собрал «паровозик» из машин в центре Волгограда

Массовая авария произошла на улице Невской в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, напротив дома №7а в 08-50 час. столкнулись три автомобиля.





Момент ДТП записала камера уличного видеонаблюдения. На записи видно, что автомобили выстраиваются друг за другом на средней полосе. Авария происходит из-за водителя кроссовера, который не успевает затормозить и врезается в одну из машин, которая ударяется в автомобиль, стоящий впереди.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что в ДТП столкнулись Nissan Murano, Hyundai Solaris и «Лада Веста». В результате аварии пострадал водитель автомобиля Nissan.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области