Происшествия

Водитель кроссовера собрал «паровозик» из машин в центре Волгограда

Происшествия 18.10.2024 10:13
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18.10.2024 10:13


Массовая авария произошла на улице Невской в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, напротив дома №7а в 08-50 час. столкнулись три автомобиля. 



Момент ДТП записала камера уличного видеонаблюдения. На записи видно, что автомобили выстраиваются друг за другом на средней полосе. Авария происходит из-за водителя кроссовера, который не успевает затормозить и врезается в одну из машин, которая ударяется в автомобиль, стоящий впереди. 

В ГУ МВД России по региону уточнили, что в ДТП столкнулись Nissan Murano, Hyundai Solaris и «Лада Веста». В результате аварии пострадал водитель автомобиля Nissan.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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