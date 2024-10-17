Галопирующий рост цен на АИ-98 притормозили в Волгоградской области

Экономика 17.10.2024 08:09
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17.10.2024 08:09
В Волгоградской области остановлен галопирующий рост цен на АИ-98 - на прошлой неделе он подорожал всего на 15 копеек. С учетом того, что ранее стоимость этого вида автомобильного топлива увеличивалась за неделю почти на 2,5 рубля, можно предположить, что цены на АИ-98 потихоньку достигают потолка.
Остальные виды топлива также прибавили в цене. АИ-92 стал дороже на 2 копейки (53,82 рубля за литр), АИ-95 – на 3 копейки (59,95). Тем не менее стоимость этого вида бензина может преодолеть очередную психологическую отметку в 60 рублей уже в ближайшее время.
Цена на дизтопливо, которое еще активно используют сельхозпроизводители при завершении уборочной кампании, увеличилась на 3 копейки – до 64,18 рубля.
Фото V102.RU
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