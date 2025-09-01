Жители ЮФО поддержали идею обучать школьников взаимодействию с ИИ





Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 76% южан. По мнению участников исследования, проведенного ВТБ, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также такие качества, как ответственность за результат и критическое мышление.

Среди участников опроса нашлись и те, кто считает, что школьники могут изучать взаимодействие с искусственным интеллектом самостоятельно. Так ответили 6% опрошенных. Единого мнения по поводу того, как должно проходить обучение работе с ИИ в школах, нет: 30% опрошенных считают, что изучение должно быть интегрировано в существующие предметы, 28% выступают за введение отдельной дисциплины, а еще 26% высказались за формат факультативных занятий.

Наиболее перспективным направлением использования искусственного интеллекта в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей – такой вариант отметили 42% опрошенных. Среди других направлений: помощь ученикам в поиске информации (35%), создание интерактивных уроков и образовательных игр (43%). 38% респондентов поддержали возможность применения ИИ для анализа успеваемости учеников, 31% – в роли «цифрового репетитора», а 37% – для проверки домашних и контрольных работ. 16% участников исследования считают, что ИИ в школьной системе лучше не использовать.

Почти половина жителей ЮФО (48%) положительно относятся к использованию искусственного интеллекта при выполнении школьниками домашних заданий. 19% уверены, что применение ИИ может мешать развитию навыков и самостоятельности, тогда как 23% считают, что все зависит от подхода к его использованию.

Большинство респондентов подчеркивают важность не только самого обучения, но и формирования культуры ответственного использования технологий. 87% южан считают важным, чтобы в школах детям объясняли правила безопасного обращения с искусственным интеллектом и защиты личных данных.

– Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ. Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности, – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин.

Фото: из архива ИА «Высота 102»