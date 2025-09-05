Общество

Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходными

Сегодня вечером в центре Волгограда массово перекроют основные улицы.  С 22:00 ч. 5 сентября до 24:00 ч. 6 сентября закроют для движения участок улицы Чуйкова в районе Наумова и Пражской

С 20:00 ч. 5 сентября до 09:30 ч. 6 сентября пешеходными станут: улицы Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), Володарского (от проспекта Ленина до Коммунистической), Гоголя (от Мира до Коммунистической), Ленина (от проспекта Ленина до Мира), Аллея Героев (от проспекта Ленина до Мира).

Напомним, в эти дни в Волгограде проходит фестиваль #ТриЧетыре. Часть улиц освободили от транспорта еще со 2 сентября.



21:35
В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира ЖундоваСмотреть фотографии
21:13
В морутарии Волжского провели молебенСмотреть фотографии
20:37
В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВОСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:43
Молодежь создаст образ речного ВолгоградаСмотреть фотографии
19:26
Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходнымиСмотреть фотографии
18:59
Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежиСмотреть фотографии
18:30
«Уйду на СВО, а детей не увижу?»: под Волгоградом над многодетной семьей нависла угроза расставанияСмотреть фотографии
18:12
В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитамСмотреть фотографии
17:42
На Ладоге нашли останки красноармейца из Сталинградcкой областиСмотреть фотографии
17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпедприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиковСмотреть фотографии
12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
 