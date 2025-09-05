Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходными





Сегодня вечером в центре Волгограда массово перекроют основные улицы. С 22:00 ч. 5 сентября до 24:00 ч. 6 сентября закроют для движения участок улицы Чуйкова в районе Наумова и Пражской

С 20:00 ч. 5 сентября до 09:30 ч. 6 сентября пешеходными станут: улицы Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), Володарского (от проспекта Ленина до Коммунистической), Гоголя (от Мира до Коммунистической), Ленина (от проспекта Ленина до Мира), Аллея Героев (от проспекта Ленина до Мира).



Напомним, в эти дни в Волгограде проходит фестиваль #ТриЧетыре. Часть улиц освободили от транспорта еще со 2 сентября.







