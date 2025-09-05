Молодежь создаст образ речного Волгограда





Новые идеи озвучили молодые люди на встрече с губернатором Андреем Бочаровым. Предложения используют в мастер-плане преображения прибрежной территории, так называемого речного фасада города-героя.

Молодые специалисты представили масштабные проекты развития берега Волги в районах Волгограда — это концепция развития набережной им. Высоцкого в Кировском районе, Севастопольской набережной в Красноармейском, территории межуниверситетского кампуса в Советском районе и ряд других. Идеи содержат предложения по развитию общественных пространств, объектов социальной инфраструктуры, жилой застройки.



Андрей Бочаров оценил и поддержал озвученные идеи.



- Да тут на 30-40 лет работы! Вашими предложениями гордились бы архитекторы, проектировавшие город, - отметил глава региона.



Молодежные проекты станут основой мастер-плана развития областного центра. К работе подключатся специалисты центра компетенций «ВЯЗ».



Фото администрации Волгоградской области



