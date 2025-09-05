Общество

Молодежь создаст образ речного Волгограда

05.09.2025
Новые идеи озвучили молодые люди на встрече с губернатором Андреем Бочаровым. Предложения используют в мастер-плане преображения прибрежной территории, так называемого речного фасада города-героя.

Молодые специалисты представили масштабные проекты развития берега Волги в районах Волгограда — это концепция развития набережной им. Высоцкого в Кировском районе, Севастопольской набережной в Красноармейском, территории межуниверситетского кампуса в Советском районе и ряд других. Идеи содержат предложения по развитию общественных пространств, объектов социальной инфраструктуры, жилой застройки.

Андрей Бочаров оценил и поддержал озвученные идеи.

 - Да тут на 30-40 лет работы! Вашими предложениями гордились бы архитекторы, проектировавшие город, - отметил глава региона.  

Молодежные проекты станут основой мастер-плана развития областного центра. К работе подключатся  специалисты центра компетенций «ВЯЗ».

Фото администрации Волгоградской области

Лента новостей

21:35
В Волгоградской области похоронили погибшего в Запорожье Владимира ЖундоваСмотреть фотографии
21:13
В морутарии Волжского провели молебенСмотреть фотографии
20:37
В музее «Сталинградская битва» открылась выставка о героях СВОСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом стартовала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»Смотреть фотографии
20:05
Под Волгоградом грабитель вынес наличность из квартиры 88-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:43
Молодежь создаст образ речного ВолгоградаСмотреть фотографии
19:26
Новые улицы в центре Волгограда 5 сентября стали пешеходнымиСмотреть фотографии
18:59
Олимпийские чемпионы дали жизненные советы волгоградской молодежиСмотреть фотографии
18:30
«Уйду на СВО, а детей не увижу?»: под Волгоградом над многодетной семьей нависла угроза расставанияСмотреть фотографии
18:12
В России предложили ввести мораторий на штрафы и пени по кредитамСмотреть фотографии
17:42
На Ладоге нашли останки красноармейца из Сталинградcкой областиСмотреть фотографии
17:07
В Волжском в ДТП попали мотоциклист и велосипедистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Забытая посылка парализовала работу Главпочтампа в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бочаров высказался о необходимости создания в регионе новых промпедприятийСмотреть фотографии
15:44
Т2 открывает доступ к востребованным интернет-сервисам в зоне ограниченийСмотреть фотографии
15:06
Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
«Должны проникнуться все»: наиважнейшую для региона задачу назвал Андрей БочаровСмотреть фотографии
14:35
В Волгоградской области для мигрантов закупят билеты домой на 5,2 млн рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградцам рассказали, какие сервисы будут работать при отключении ИнтернетаСмотреть фотографии
14:14
Быстрее, выше, современней: в Котово открыли новую спортплощадкуСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде в День города спортсмены пробегут легкоатлетические кроссыСмотреть фотографии
14:12
Звездный паровозик сняли в небе над Волгоградской областьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волго-Ахтубинской пойме у собственника забрали 4,4 га землиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде 120 команд начали бороться за звание лучших на фесте #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали, какой будет погода в выходные 6 и 7 сентябряСмотреть фотографии
12:19
Приставы взыскали 1 млрд рублей с волгоградских отцов-алиментщиковСмотреть фотографии
12:13
Не больше 10 в одни руки: ЦБ поддержал идею о лимите банковских картСмотреть фотографии
11:44
«Только за наличные»: волгоградцы столкнулись с проблемами на АЗССмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров проведёт откровенный «Диалог на Волге» с молодёжьюСмотреть фотографии
11:27
Вырубивших волгоградца на ост. «Юность» молодчиков отправляют под судСмотреть фотографииCмотреть видео
 