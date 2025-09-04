Дизтопливо подорожало в Волгограде на 10 копеек

Росстат зафиксировал очередное подорожание автомобильного топлива в Волгоградской области. За неделю его средняя стоимость поднялась на 4 копейки – с 62,19 рублей до 62,23. АИ-92 стал дороже на 3 копейки – 58,85, на 4 копейки - АИ-95 (65,35 рубля).
Заметнее всего изменилась стоимость дизтоплива – стоимость солярки за неделю повысилась на 10 копеек (68,72 рубля). Неизменной осталась цена на АИ-98. Но она и так была высокой – 85,25 рубля.
Напомним, ранее сообщалось о введении с 1 сентября правительством РФ запрета на экспорт бензина, который будет действовать до 31 октября.