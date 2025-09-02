Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублей





По объёму инвестиций в основной капитал Волгоградская область, наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью, вошла в тройку лидеров в Южном федеральном округе по итогам первой половины 2025 года. По данным Волгоградстата, за этот период на развитие экономики и социальной сферы Волгоградской области организациями было направлено 141,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это в сопоставимой оценке на 16% превысило уровень 1 полугодия 2024 года.

Основная доля средств, а именно 109,0 млрд рублей, инвестирована крупными и средними организациями в обрабатывающие производства – 61,0% инвестиций в основной капитал; транспортировку и хранение – 13,4%; деятельность по обеспечению электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха – 4,7%.

На строительство зданий, включая жилые, и сооружений организациями крупного и среднего бизнеса направлено 49,1% инвестиций в основной капитал; на приобретение машин и оборудования использовано 48,3% инвестиций. Вложения в объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции составили 2,6%.

В основном инвесторы пользовались собственными средствами – 73,4% от общего объема.

Доля привлечённых средств составила 26,6%, из которых 10,5% – бюджетные средства.

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, в промышленности региона в 2025 году продолжаются порядка 30 проектов с общим объемом вложений 90 млрд рублей. Так, в Средней Ахтубе наращивают мощности по выпуску востребованной химической продукции. Продолжается второй этап инвестпроекта по строительству и развитию Котельниковского ГОКа. В Волжском высокими темпами строится уникальный комплекс по выпуску специальных и нержавеющих сталей; продолжается модернизация Волжской ГЭС. В Волгограде в первой половине года введен в строй самый крупный в регионе логистический комплекс; возводится новое производство смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей; строится современный кузнечно-прессовый комплекс; новое производство многопрядных канатов. В Городищенском районе создают современный комплекс для производства соков и детского питания.

Всего с 2014 года в Волгоградской области завершена реализация 182 промышленных инвестиционных проектов общей стоимостью более 451 млрд рублей, создано более 9,5 тыс. рабочих мест.