Экономика

Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублей

Экономика 02.09.2025 12:00
0
02.09.2025 12:00


По объёму инвестиций в основной капитал Волгоградская область, наряду с Краснодарским краем и Ростовской областью, вошла  в тройку лидеров в Южном федеральном округе по итогам первой половины 2025 года. По данным Волгоградстата, за этот период  на развитие экономики и социальной сферы Волгоградской области организациями было направлено 141,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это в  сопоставимой оценке на 16% превысило уровень 1 полугодия 2024 года.

Основная доля средств, а именно 109,0 млрд рублей, инвестирована крупными и средними организациями в обрабатывающие производства – 61,0% инвестиций в основной капитал; транспортировку и хранение – 13,4%; деятельность по обеспечению электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха – 4,7%.

На строительство зданий, включая жилые, и сооружений организациями крупного и среднего бизнеса направлено 49,1% инвестиций в основной капитал; на приобретение машин и оборудования использовано 48,3% инвестиций. Вложения в объекты интеллектуальной собственности и прочие инвестиции составили 2,6%.

В основном инвесторы пользовались собственными средствами – 73,4% от общего объема. 

Доля привлечённых средств составила 26,6%, из которых 10,5% – бюджетные средства.

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, в промышленности региона в 2025 году продолжаются порядка 30 проектов с общим объемом вложений 90 млрд рублей. Так, в Средней Ахтубе наращивают мощности по выпуску востребованной химической продукции. Продолжается второй этап инвестпроекта по строительству и развитию Котельниковского ГОКа. В Волжском высокими темпами строится уникальный комплекс по выпуску специальных и нержавеющих сталей; продолжается модернизация Волжской ГЭС. В Волгограде в первой половине года введен в строй самый крупный в регионе логистический комплекс; возводится новое производство смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей; строится современный кузнечно-прессовый комплекс; новое производство многопрядных канатов. В Городищенском районе создают современный комплекс для производства соков и детского питания.

Всего с 2014 года в Волгоградской области завершена реализация 182 промышленных инвестиционных проектов общей стоимостью более 451 млрд рублей, создано более 9,5 тыс. рабочих мест.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.09.2025 19:30
Экономика 01.09.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2025 12:46
Экономика 01.09.2025 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2025 12:36
Экономика 01.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2025 09:05
Экономика 01.09.2025 09:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 15:19
Экономика 28.08.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 14:46
Экономика 28.08.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 11:28
Экономика 28.08.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 10:33
Экономика 28.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 08:48
Экономика 28.08.2025 08:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.08.2025 08:04
Экономика 28.08.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2025 16:43
Экономика 27.08.2025 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2025 06:07
Экономика 27.08.2025 06:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2025 12:26
Экономика 26.08.2025 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2025 14:18
Экономика 25.08.2025 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.08.2025 10:36
Экономика 23.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
Волгоградец утонул в Астраханской областиСмотреть фотографии
13:40
МегаФон запускает безлимит на MAXСмотреть фотографии
13:30
ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
СК: в Волгограде предприниматель утаил от налоговой 12 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:12
Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:18
Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВОСмотреть фотографии
11:06
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. НевскойСмотреть фотографии
10:01
За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварииСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»Смотреть фотографии
09:36
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу ДонаСмотреть фотографии
09:20
Семь сотен тысяч мальков осетровых отправили выживать в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:07
Легенда баскетбола Андрей Кириленко наградил волгоградскую академию «Титаны»Смотреть фотографии
08:45
Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в МосквеСмотреть фотографии
08:05
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машинСмотреть фотографии
06:46
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшиеСмотреть фотографии
06:10
Волгоградские дзюдоисты завоевали три медали на российских соревнованияхСмотреть фотографии
21:20
В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитовСмотреть фотографии
20:50
Под Волгоградом за 14,5 млн рублей отремонтируют расчищавший ВКМСК земснарядСмотреть фотографии
20:27
В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозренияСмотреть фотографии
20:00
Волгоградских водителей с 1 сентября начали проверять на пьянство по новым правиламСмотреть фотографии
19:30
Сыр дорожает, компьютеры – дешевеют: как изменились цены за год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:02
Ударит в полдень: волгоградцев призвали готовиться к сильной магнитной буре 2 сентябряСмотреть фотографии
18:45
В МВД рассказали, как распознать взломанный аккаунтСмотреть фотографии
17:42
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улицСмотреть фотографии
 