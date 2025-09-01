За минувший год, когда, казалось, все дорожало, некоторые продукты и товары, наоборот, падали в цене. В волгоградском отделении банка РФ проанализировали, как менялись цены на еду, товары, а также услуги в регионе.



Лидерами подорожания в сфере продовольствия стали два продукта питания – сыр и масло. За год их стоимость выросла на 20,5%. Хлебные изделия и рыба стали стоить дороже на 15%. При этом три продукта питания подешевели. Самое серьезное падение цен произошло на яйца. За год они стали стоить меньше почти на 29%. Сахар подешевел на 6,82%, а макаронные изделия – на 1,89%.

Среди непродовольственных товаров первое место по падению цен заняли персональные компьютеры. За год они стали дешевле на 9,32%. Аналитики утверждают, что стоимость одежды также снизилась на 5,6%. Но больше всего в этой сфере подорожали печатные изделия – на 11,71%.

Рост цен на моторное топливо в регионе составил за год почти 10%, а медицинские товары подорожали на 9,53%.



В сфере услуг самый заметный рост цен произошел в организациях культуры – на 22,14% за год. Коммуналка подорожала на 12,95%, а телекоммуникационные услуги – на 12,12%. Поправлять здоровье в санаториях стало дороже на 11,75%.



По итогу цены в Волгоградской области в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,37% относительно июня. При этом годовая инфляция в регионе снижается третий месяц подряд - в июле она составила 8,03%. Это меньше, чем в целом по стране (8,79%).

