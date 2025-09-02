



Для многих жителей ЮФО переезд это целый ритуал, в котором главную роль играет кошка. 60% участников опроса, переступая порог нового дома запускают или готовы запустить туда первым четвероного питомца. Такие данные приводятся в исследовании ВТБ., проведенном к ВЭФ-2025.

Опрос показал, что следование приметам при переезде – явление довольно распространенное среди жителей южных регионов России. Помимо кошки, в топ «новосельных обрядов» южан входят генеральная уборка и шумное веселье.

Для сравнения, более прагматичные россияне населяют Дальний Восток. Несмотря на то, что Владивосток – столица самых редких крупных кошек планеты, дальневосточных леопардов, только 38% его жителей запускают в новый дом первой кошку, еще столько же дальневосточников не совершают никаких «переездных» ритуалов.

*Исследование было проведено 8-12 августа 2025 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

Фото: из архива ИА «Высота 102»