Рынок вторички в Волгограде настигла стагнанция

Вторичный рынок жилья в Волгограде продемонстрировал минимальное изменение цен. По данным ресурса Яндекс Недвижимость, за июль-август медианная стоимость квадратного метра выросла всего на 0,2%, достигнув 95 тысячи рублей. Количество предложений также увеличилось незначительно – на 0,2% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры составила 4,6 млн рублей, а средняя площадь – 49,1 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников в августе стал Санкт-Петербург (+1,7% до 222 000 руб.). Кроме Волгограда, на мизер поднялись цены на рынке вторичного жилья в Воронеже.

Эксперты отметили, что в августе вторичный рынок в городах-миллионниках оставался в рамках традиционной сезонной динамики. Одновременно наблюдается умеренное сокращение базы предложений, что характерно для конца лета.

Аналитики прогнозируют, что с началом осени число сделок вырастет, особенно, при сценарии вероятного продолжения снижения ключевой ставки.