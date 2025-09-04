Играем в долгую? Эксперты назвали четыре способа, которые помогут волгоградцам приумножить накопления





Итоги первого полугодия 2025 года показали – жители Волгоградской области стали чаще размещать деньги на вкладах и накопительных счетах. Несмотря на снижение доходности, этот вид накоплений остается в топе предпочтений. Но не вкладом единым жив рынок финансов – какие еще инструменты можно рассмотреть, чтобы с выгодой «играть в долгую», разбирались журналисты ИА «Высота102».

Вариант первый. Оставляем деньги на депозите

Депозиты – проверенный способ накоплений, он остается одним из самых популярных, даже несмотря на то, что доходность по ним постепенно снижается. Сегодняшние ставки в топ-10 российских банков по вкладам составляют, в среднем, 16% годовых.

– Вклады с их фиксированным доходом по-прежнему остаются одним из основных инструментов для инвестиций, – отметил Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области – В ближайшем будущем доходность по ним будет по-прежнему превышать инфляцию, поэтому оттока средств мы не ожидаем. В первом полугодии волгоградцы активно продолжали открывать вклады и накопительные счета.

По статистике Банка России, многие волгоградцы оценили преимущества «игры в долгую». Только за последний год сумма средств на депозитах физических лиц увеличилась на 21,5%. При этом спрос на долгосрочные вклады растет.

– Большинство клиентов стараются диверсифицировать портфель и часть свободных средств разместить на более продолжительные сроки – от года до пяти лет, – подтверждает Владимир Русаев. – При этом замечу, что сегодня при ещё исторически высокой ключевой ставке у волгоградцев есть возможность зафиксировать гарантированную доходность и ставку в своем договоре, получив при этом расширенную страховую защиту.

Тем, кто ищет наиболее выгодный вариант, нужно не только сравнивать предложения, но и размещать деньги на разные сроки – например, делить сумму на две части, оставляя одну из них на долгосрочном вкладе, а другую откладывать на срок до полугода. Еще одним эффективным способом приумножения средств специалисты называют вклады с капитализацией процентов. В этом случае начисления будут идти на общую сумму, включая ранее полученные проценты.

– Средства вкладчиков застрахованы: в случае проблем с банком государство гарантирует возврат до 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке, – добавил управляющий ВТБ в Волгоградской области.

Однако даже с таким уровнем защиты не стоит относиться к вкладу формально. Грамотные клиенты внимательно читают договор и задают вопросы. Особое внимание нужно обращать на процентную ставку: фиксированная она или плавающая, при каких условиях может измениться. Важно уточнять и правила досрочного снятия: такие операции могут повлечь за собой штрафы и потерю процентов.

Вариант второй. Инвестируем на фондовом рынке

Начинающие инвесторы могут попробовать свои силы на бирже. Правда, нужно помнить о возможных рисках. Чем надежнее и стабильнее компания, бумаги которой вы приобретете, тем выше шансы увеличить свой стартовый капитал.

Волгоградцам, которые выбирают пусть не самый высокий, но стабильный процент, можно присмотреться к длинным облигациям федерального займа с фиксированным купоном. Те же, кто рассчитывает на более серьезную отдачу, могут выбрать и корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом.

По словам экспертов, чаще всего новички могут потерять деньги из-за желания максимально быстрого заработка. Врываясь в мир инвестиций без четкого плана и знаний, неофиты допускают досадные ошибки. Впрочем, погружаться во все тонкости этой сферы сегодня не обязательно. Эффективные инвестиционные решения могут составить в банках.





– Рынок облигаций и акций по-настоящему оживает. Люди, у которых нет профессиональных знаний и статуса квалифицированного инвестора, могут обратить внимание на фонды, в которых собран «пирог» из ценных бумаг. В паи таких фондов входят акции и облигации «голубых фишек», то есть, российских компаний первого эшелона. Когда появится опыт и финансовая подушка, можно попробовать более доходные, но и более рискованные инструменты. В конечном счёте, всё зависит от подхода инвестора: кто-то предпочитает стабильность вклада, а кто-то готов «подружиться» с фондовым рынком ради большего дохода, – отмечает Владимир Русаев.

В Банке России напоминают важные правила инвестирования:

- инвестиции – это «игра в долгую»: они подходят для финансовых целей, которые рассчитаны на несколько лет, а не для того, чтобы оплатить счета завтра;

- никогда не стоит инвестировать последние или кредитные деньги, сначала нужно создать финансовую подушку безопасности;

- обязательным условием является диверсификация — распределение средств между разными инструментами, не нужно вкладывать все в один актив или одну отрасль;

- и самое главное правило инвестора — регулярное обучение: в этом деле знания напрямую снижают уровень риска.





Вариант третий. Откладываем на пенсию

Еще одним инструментом накоплений, который будет актуален не только для людей средних лет, специалисты называют государственную программу долгосрочных сбережений. Участники программы заключают договор с негосударственным пенсионным фондом, вносят на счет собственные средства, а также могут рассчитывать на поддержку от государства – до 36 тысяч рублей в год.

Сумма господдержки напрямую зависит от суммы дохода. При зарплате в 80 тысяч рублей государство добавит рубль за каждый ваш рубль, при доходе от 80 до 150 тысяч – рубль на каждые два ваших рубля, при заработке выше 150 тысяч рублей в месяц – рубль на каждые ваши четыре. Выплаты можно получить не раньше, чем через 15 лет после вступления в программу или по достижению 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

– Мы видим растущий интерес к долгосрочным накоплениям, люди задумываются о своем будущем и выбирают надежные финансовые решения. Программа долгосрочных сбережений – не просто накопительный инструмент, а реальная возможность обеспечить себе финансовую подушку с помощью софинансирования от государства и налоговых льгот, – комментирует Владимир Русаев.





Вариант четвертый. Инвестируем в недвижимость

Недвижимость во все времена считалась защитным активом, ведь стоимость квадратных метров не демонстрирует резких колебаний. Тем более, что сейчас у волгоградцев появился шанс купить квартиру по более выгодной цене – за последние несколько месяцев стоимость жилья снижалась из-за высокой ставки по кредитам. Однако сейчас пошел обратный процесс – займы становятся дешевле, активизируется спрос и стоимость недвижимости начинает расти.

– Ключевая ставка снижается, а это значит, что интерес к недвижимости будет расти, – рассуждает риелтор Полина Светцова. – Вообще, вопреки достаточно пессимистичным представлениям, продажи квартир в Волгограде не останавливались. И мы ждем, что сделок станет больше. Лично я рекомендую горожанам вкладывать средства либо в новостройку, оформляя ипотеку под минимальный процент, либо выбирать исторический центр города для сдачи в аренду. Но здесь уместнее оплачивать покупку наличными, так как на вторичное жилье ставка банков начинается от 23%. Хотя в этом случае каждый смотрит в свой карман и оценивает личные возможности.

