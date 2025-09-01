Зарплата волгоградских учителей выросла до 40 тысяч

Средняя зарплата учителей в Волгоградской области выросла за год на 14% и составляет в среднем 39,9 тысячи рублей. Такие данные опубликовал сервис hh. По информации Волгоградстата, в регионе сегодня работают 16 тысяч педагогов.
Свои двери сегодня, 1 сентября, распахнули 704 общеобразовательных учебных заведения. За парты сели 260 тысяч школьников, из которых более 23 тысяч - первоклассники.
В День знаний праздничные мероприятия проходят также в университетах и колледжах, техникумах и лицеях. На сегодняшний день в Волгоградской области функционируют 50 средних специальных и 12 высших учебных заведений. По программам среднего профессионального образования обучается 68,5 тыс. студентов, в высших учебных заведениях региона приобретает знания 61 тыс. студентов.
Фото V102.RU (архив)