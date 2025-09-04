Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшую неделю впервые за последние несколько месяцев подорожали яйца. По данным Волгоградстата, рост составил 2,48%. Средняя стоимость десятка выросла до 64,32 рубля. До начала осени, напомним, яйца все время падали в цене.

Также выросли цены на свинину – на 1,07% (393,44 рубля за кг), колбасу полукопченую и варено-копченую – на 1,66% (572,26 рубля).



А вот некоторые продукты питания подешевели. Наблюдается, в частности, сезонное снижение цен на овощи. Например, свекла стала стоить меньше на 6% (33 рубля за кг). Подорожали в то же время огурцы – на 3,46% (120,27 рубля за кг).



Стали доступнее яблоки. За неделю цена на эти фрукты снизилась на 10%, однако стоимость яблок все равно немаленькая – 114 рубля за килограмм. Дешевле теперь можно купить и подсолнечное масло, которое снизилось в цене на 1,2% (127,68 рубля).





