Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской области

Экономика 04.09.2025 08:08
04.09.2025 08:08


В Волгоградской области за минувшую неделю впервые за последние несколько месяцев подорожали яйца. По данным Волгоградстата, рост составил 2,48%. Средняя стоимость десятка выросла до 64,32 рубля. До начала осени, напомним, яйца все время падали в цене.

Также выросли цены на свинину – на 1,07% (393,44 рубля за кг), колбасу полукопченую и варено-копченую – на 1,66% (572,26 рубля).

А вот некоторые продукты питания подешевели. Наблюдается, в частности, сезонное  снижение цен на овощи. Например, свекла стала стоить меньше  на 6% (33 рубля за кг). Подорожали в то же время огурцы – на 3,46% (120,27 рубля за кг).

Стали доступнее яблоки. За неделю цена на эти фрукты снизилась на 10%, однако стоимость яблок все равно немаленькая – 114 рубля за килограмм. Дешевле теперь можно купить и подсолнечное масло, которое снизилось в цене  на 1,2% (127,68 рубля).


Лента новостей

08:53
Россельхознадзор забраковал 190 кг волгоградской моцареллыСмотреть фотографии
08:28
4 БПЛА сбили над Волгоградской областью к утру 4 сентябряСмотреть фотографии
08:08
Яйца неожиданно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
В России заработал сервис для защиты детей и пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
07:44
Бочаров заявил об отсутствии последствий после сбития 2 БПЛАСмотреть фотографии
07:36
Росавиация разрешила работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
07:19
Силы ПВО сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области похоронят погибшего в 2024 году на СВО Александра ЛебедеваСмотреть фотографии
06:34
Под Волгоградом открыли новый спецприемник на 30 арестантовСмотреть фотографии
06:23
Из Михайловской ЦРБ уволился главврач Вячеслав БуяновСмотреть фотографии
06:05
Дизтопливо подорожало в Волгограде на 10 копеекСмотреть фотографии
05:46
2 авиарейса отменили в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
21:33
«Матч – огонь!»: «Ротор» на выезде разгромил «Чайку» со счетом 6:0 Смотреть фотографии
21:13
Электрички из Волгограда и Волжского привезут гостей на фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:49
В Минэкономразвития отрапортовали о замедлении инфляции до 8,28%Смотреть фотографии
19:29
«Никто в ту дыру не спускался»: школьницу, пропавшую в Волгограде 1 сентября, случайно нашли в глубокой ямеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:28
В Волгограде торговый дом задолжал мастеру участка полмиллиона рублейСмотреть фотографии
17:49
«Пусть приезжает в Москву»: Путин ответил на вопрос о возможной встрече с ЗеленскимСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в ИловлеСмотреть фотографии
16:09
Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗССмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНРСмотреть фотографии
15:04
Чекисты почтили память жертв страшных терактов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»Смотреть фотографии
14:06
В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:56
До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Руководители и профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили горняков с Днем шахтераСмотреть фотографии
13:35
Новый военный комиссар назначен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номеромСмотреть фотографии
12:33
«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
12:22
ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в ГосдумуСмотреть фотографии
 