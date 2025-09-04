Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зерна





Волгоградские аграрии намолотили уже 5,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, обеспечив еще до завершения уборки достижение плановых показателей, обозначенных Минсельхозом России. Такие данные привели в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Напомним, 28 августа губернатор Волгоградской области сообщал о сборе 5,2 млн тонн зерна. При этом в регионе уже началась осенняя посевная компания. Озимые зерновые посеяли на площади 112,5 тысячи га, что составляет порядка 7% от прогнозной посевной площади.



Среди лидеров по темпам озимого сева на данном этапе являются земледельцы Иловлинского района — 23 тысячи га, Жирновского района — 14,4 тысячи га, Калачевского района — 12 тысяч га.

Помимо зерновых культур, на 1 сентября также собрано 97 тысяч тонн технических культур, а также 145 тысяч тонн овощей.





