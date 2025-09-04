Андрей Бочаров обсудил социально-экономическое развитие региона

Сегодня, 4 сентября, губернатор Волгоградской области провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Как сообщили V102.RU в обладмине, Андрей Бочаров обсудил с экономическим блоком региона и Волгограда, руководителями ряда профильных комитетов администрации ход реализации проектов развития.

Также были актуализированы задачи на предстоящий период.

В администрации региона напомнили, что в настоящее время в Волгоградской области реализуется ряд масштабных социальных и экономических проектов, большинство из которых входят в 10-летнюю программу развития Волгограда, который является областным центром.

Фото: администрации Волгоградской области