Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и маршрутки №50. Как сообщает V102.RU, авария случилась 16 октября рано утром на пересечении улиц Рокоссовского и Ткачева.





Момент столкновения запечатлела камера дорожного видеонаблюдения. При повороте на улицу Ткачева водитель маршрутки не увидел двигавшийся на большой скорости грузовик и продолжил движение.

Известно, что в момент столкновения в маршрутке находилось несколько пассажиров, которые получили травмы.

Видео: Безопасный регион / vk.com