Не было шансов: в Волгограде камеры засняли момент наезда самосвала на велосипедиста





15 октября в Дзержинском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием самосвала и велосипедиста. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», авария произошла вечером на ул. Землячки и оказалась запечатлена камерами уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, водитель электровелосипеда не удержал баланс и упал головой на асфальт прямо под колёса большегруза. На видео видно, как автомобиль подпрыгивает, переезжая мужчину.

Как сообщают очевидцы, на место оперативно прибыли сразу две кареты скорой помощи, однако спасти пострадавшего им так и не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на участке проезжей части у дома № 58 на ул. 8-й Воздушной Армии. Водитель самосвала с места ДТП скрылся. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают его место нахождения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области