В Волгограде на ул. Землячки самосвал насмерть задавил велосипедиста

15 октября в Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», самосвал задавил водителя электровелосипеда у остановки общественного транспорта «Улица 8-й Воздушной Армии» и скрылся с места аварии.







- В 16:15 водитель, управляя самосвалом Renault, двигался по ул. Землячки со стороны ул. Историческая, напротив дома №58 на ул. 8-й Воздушной Армии совершил столкновение с водителем электровелосипеда. В результате ДТП 22-летний водитель электровелосипеда скончался на месте. Водитель грузового автомобиля покинул место происшествия, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сообщениям очевидцев, прибывшие на место ДТП сразу после столкновения медики попытались реанимировать мужчину, однако их усилия так и не увенчались успехом.

Отметим, все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Личность водителя фуры уже установлена. Им оказался 50-летний житель Волгограда. Правоохранительными органами предпринимаются меры для задержания нарушителя.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me