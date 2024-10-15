В Волгограде 600 метров прогулочной зоны облагородят за 116 млн рублей





В Волгограде подвели итоги конкурса по отбору подрядной компании, которая благоустроит верхнюю террасу центральной набережной в границах от ул. Наумова до памятника Маршалу Рокоссовскому на ул. 7-й Гвардейской. Как сообщает ИА «Высота 102», прогулочную зону протяженностью 600 метров ООО «Аверс» приведет в порядок за 116 101 500 рублей.

Согласно информации, опубликованной в открытом доступе, администрация Волгограда на благоустройство участка верхней террасы была готова направить сумму, превышающую 147,9 млн рублей. Однако компания, признанная победителем по итогам аукциона, предложила свои услуги по более скоромной цене. Таким образом, городской бюджет сэкономит на преображении 600-метровой прогулочной зоны более 31 млн рублей.

За указанную сумму ООО «Аверс» должно уложить новую тротуарную плитку, организовать систему автополива и смонтировать новое освещение. Кроме того, передает пресс-служба мэрии, вдоль пешеходных дорожек установят лавочки и урны.

Согласно проекту контракта, опубликованному на сайте государственных закупок, завершиться благоустройство участка набережной от ул. Наумова до ул. 7-й Гвардейской должно не позднее 25 апреля 2025 года. Однако же, на случай непредвиденных обстоятельств в контракте предусмотрена возможность внесения изменений в график производства работ по согласованию сторон.