В Волгограде задержан местный житель, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ России по Волгоградской области, передает V102.RU.





- Волгоградец намеревался передать средства в размере 100 000 рублей взамен на прекращение оперативно-разыскных мероприятий в отношении него, а именно документировании его противоправной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование проводит СУ СКР по региону. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области