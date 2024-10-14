Борьба с коррупцией

Волгоградца задержали за попытку подкупить сотрудника УФСБ за 100 тыс. рублей

Борьба с коррупцией 14.10.2024 14:50
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14.10.2024 14:50


В Волгограде задержан местный житель, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ России по Волгоградской области, передает V102.RU.



- Волгоградец намеревался передать средства в размере 100 000 рублей взамен на прекращение оперативно-разыскных мероприятий в отношении него, а именно документировании его противоправной деятельности, связанной с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Расследование проводит СУ СКР по региону. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области

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